Niespodzianka! Microsoft zaprezentował Surface Book 3 i Surface Go 2

Co prawda w ostatnim czasie dostawaliśmy sygnały, że Microsoft w najbliższej przyszłości wprowadzi na rynek nowe urządzenia z rodziny Surface, ale producent nie zapowiadał, że zrobi to już dziś. Tymczasem tak się właśnie stało – powitajmy więc na nim hybrydę Surface Book 3 i tablet Surface Go 2 oraz nowe słuchawki: Bluetooth Surface Headphones 2 i TWS Surface Earbuds.

Microsoft Surface Book 3 – specyfikacja, cena, dostępność

Jak deklaruje producent, jest to najpotężniejszy laptop w jego historii. Zaprojektowano go dla profesjonalistów, którzy potrzebują wydajności na poziomie komputera stacjonarnego, z dowolnego miejsca na świecie. Ma on zapewniać nawet o 50% wyższą wydajność niż Surface Book 2 i do 17,5 godziny pracy na pojedynczym ładowaniu.

Microsoft Surface Book 3 będzie dostępny w dwóch rozmiarach: 13,5″ (3000×2000 pikseli) i 15″ (3240×2160 pikseli). Mniejszy oferowany ma być w konfiguracjach z procesorem Intel Core i5-1035G7 i Intel Core i7-1065G7 (w pierwszym przypadku ze zintegrowaną grafiką Intel Iris Plus, natomiast w drugim z kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650 z 4 GB DDR5 pamięci), od 8 GB do 32 GB LPDDR4x RAM 3733 MHz i dyskiem PCIe SSD o pojemności od 256 GB do 1 TB. Wersja ta ma pracować na jednym ładowaniu do 15,5 godziny.

Z kolei wariant 17″ będzie dostępny wyłącznie z procesorem Intel Core i7-1065G7. Klienci dostaną natomiast do wyboru opcję z kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti albo NVIDIA Quadro RTX 3000 (obie 6 GB GDDR6 pamięci). W sprzedaży pojawią się konfiguracje z 16 GB i 32 GB LPDDR4x RAM 3733 MHz oraz dyskiem PCIe SSD o pojemności od 256 GB do 1 TB (w Stanach Zjednoczonych do nawet 2 TB).

Warto jeszcze dodać, że klawiatura jest podświetlana, a ekran można obsługiwać również palcami i rysikiem Surface Pen. Ceny Microsoft Surface Book 3 zaczynać się mają w Polsce od 7999 złotych.

Microsoft Surface Go 2 – specyfikacja, cena, dostępność

Tablet wyposażono w 10,5-calowy wyświetlacz o przekątnej 10,5 cala, proporcjach 3:2 i rozdzielczości Full HD 1920×1080 pikseli. Jest on pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 3. generacji i można go obsługiwać zarówno palcami, jak i piórkiem Surface Pen. W sprzedaży pojawią się konfiguracje z procesorem Intel Pentium Gold 4425Y i Intel Core m3 8. generacji (w obu przypadkach ze zintegrowaną grafiką Intel UHD Graphics 615), 4 GB lub 8 GB i 64 GB pamięci eMMC lub dyskiem SSD o pojemności 128 GB.

Microsoft Surface Go 2 ma pracować na jedynym ładowaniu do 10 godzin (tablet można ładować zasilaczem 24 W). Na jego pokładzie znajdują się też głośniki stereo 2 W z Dolby Audio Premium, dwa mikrofony oraz aparaty: 8 Mpix na tyle i 5 Mpix na przodzie. Urządzenie połączy się z siecią przez WiFi, a także modem 4G LTE (Qualcomm Snapdragon X16).

Ceny Microsoft Surface Go 2 mają zaczynać się w Polsce od 1999 złotych. Sprzedaż urządzenia rozpocznie się w Polsce 12 maja 2020 roku. We wspomnianej cenie klient dostanie wyłącznie tablet – dodatkowe akcesoria, jak rysik Surface Pen i etui-klawiaturę, będzie musiał dokupić osobno.

Microsoft Surface Headphones 2 – cena, dostępność

Słuchawki Microsoft Surface Headphones 2 mają działać na pojedynczym ładowaniu nawet do 20 godzin. Ładowanie do pełna ma trwać „mniej niż dwie godziny”, natomiast dzięki wsparciu dla technologii szybkiego ładowania (przez USB-C) zaledwie 5 minut pod ładowarką wystarczy na prawie godzinę słuchania audio. W razie potrzeby użytkownik będzie mógł też skorzystać z tradycyjnego połączenia kablowego (wtyczka 3,5 mm).

Słuchawki Microsoft Surface Headphones 2 oferują aktywną funkcję redukcji szumów z 13 poziomami kontroli hałasu otoczenia, którą można regulować za pomocą intuicyjnych pokręteł dousznych. Sugerowaną cenę tego modelu ustalono na 1199 złotych, a jego sprzedaż rozpocznie się w Polsce 6 czerwca 2020 roku.

Microsoft Surface Earbuds – cena, dostępność

W tym przypadku można mówić o „repremierze”, ponieważ słuchawki te zostały zapowiedziane oficjalnie już w październiku 2019 roku. Wówczas jednak Microsoft informował, że będą one kosztować 249 dolarów, natomiast dziś podano, że ich cenę ustalono na 199 dolarów, a w Polsce na 999 złotych. Sprzedaż Surface Earbuds rozpocznie się w naszym kraju 12 maja 2020 roku.

Słuchawki te są przeznaczone przede wszystkim dla użytkowników pakietu Microsoft 365, ponieważ umożliwiają m.in. głosowe dyktowanie treści w programach Word, Outlook i PowerPoint. Surface Earbuds mają na pojedynczym ładowaniu pracować do 8 godzin, natomiast dzięki dedykowanemu etui-ładowarce można ten czas wydłużyć nawet do 24 godzin. Nie zabrakło oczywiście wsparcia dla szybkiego ładowania: 10-minutowe zapewnia godzinę działania.

