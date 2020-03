Smartfon Microsoftu o dwóch wyświetlaczach może być gotowy wcześniej niż nam się wydaje

Surface Duo to produkt, który mnie intryguje od czasu pierwszej prezentacji w październiku ubiegłego roku. Okazuje się, że może trafić do pierwszych odbiorców wcześniej niż przewidywano.

Surface Duo, czyli nowe podejście Microsoftu do smartfonów z Androidem, nadal czeka na oficjalne ogłoszenie o dacie wprowadzenia urządzenia na rynek. Do tej pory wszystkie godne zaufania źródła wskazywały na sezon świąteczny 2020. Oznaczałoby to dla nas kolejne miesiące oczekiwania. Jednak według raportu Zaca Bowdena z Windows Central, który czerpie informacje od osób rzekomo zaznajomionych z tematem, premiera rynkowa Surface Duo odbędzie się wcześniej, bo jeszcze tego lata.

Microsoft mógłby podać stosowne oświadczenie podczas wiosennej konferencji, na której powinniśmy poznać Surface Go 2 oraz Surface Book 3. Skąd w ogóle takie rewelacje?

Źródła zapewniają, że Microsoft ma nadzieje zamknąć wszystkie prace związane z dopracowywaniem oprogramowania na Surface Duo do końca kwietnia. To jedyna rzecz, która pozostaje firmie do dopieszczenia, jako że projekt i szczegóły sprzętowe są już ponoć dawno ustalone. Nie powinno to sprawić jakichś ogromnych problemów,skoro Microsoft od dawna dysponuje swoim launcherem na Androida. Pozostaje jedynie dostosować go do specyfiki podwójnego ekranu. Wydaje się to być o wiele, wiele prostszym zadaniem niż rozwijanie Windowsa 10X, który trafi na Surface Neo.

Właśnie z tego powodu Microsoft najprawdopodobniej podzieli ogłoszenia o dostępności powyższych dwuekranowców na dwa terminy. Skoro Surface Duo znacznie bliżej do rynkowej premiery, to on jako pierwszy zostanie wyceniony i trafi do najwierniejszych fanów marki. Surface Neo będzie musiał zapewne poczekać nieco dłużej na ogrzanie się w rękach nabywców.

Zgodnie z oczekiwaniami, oryginalny projekt smartfona z dwoma ekranami ma dostać procesor Snapdragon 855, 6 GB RAM-u i 64 GB pamięci wewnętrznej w podstawowej wersji. Ciekawe, czy te plotki się potwierdzą.

Nie powiem, chętnie zobaczyłbym Surface Duo na wiosennej konferencji Microsoftu. Ogłoszenie o wprowadzeniu do sprzedaży tak nietypowego urządzenia na pewno byłoby znacznie gorętszą wiadomością niż premiera Surface Go 2 czy Surface Booka 3.

źródło: Windows Central