Microsoft Outlook od teraz dostępny za darmo na macOS!

Godny polecenia klient poczty e-mail jest od teraz dostępny za darmo dla użytkowników Maków. Mogą oni bowiem pobrać Microsoft Outlook bez konieczności posiadania subskrypcji Microsoft 365 czy innej licencji na pakiet biurowy Microsoftu.

Microsoft Outlook za darmo na macOS

Myślę, że aplikacji Microsoft Outlook nie trzeba nikomu przedstawiać, ale wypada wspomnieć, że mamy do czynienia z naprawdę dobrym klientem poczty, który dodatkowo zapewnia dostęp do kalendarza czy kontaktów. Oczywiście pozwala on na korzystanie nie tylko z poczty Microsoftu, ale również z Gmaila, iCloud, Yahoo czy dowolnego dostawcy poczty e-mail obsługującego protokół IMAP.

Tuż po uruchomieniu aplikacji naszą uwagę zwraca czytelny i łatwy w obsłudze interfejs, który pasuje do projektu całego macOS. Myślę, że każdy powinien odnaleźć się w aplikacji już po chwili korzystania.

Warto dodać, że wygląd można spersonalizować – m.in. wybrać jasny lub ciemny motyw, jego kolor czy „preferencja gęstości”. Ostatnia z wymienionych opcji służy do wyboru, jak blisko obok siebie mają być wyświetlane poszczególne elementy interfejsu. Wygląd można spersonalizować przy pierwszym uruchomieniu lub później w ustawieniach aplikacji.

Użytkownik otrzymuje jeszcze widżet do wydarzeń zapisanych w kalendarzu oraz natywną obsługę centrum powiadomień. Wspierana jest również funkcja Handoff, a więc łatwo jest wznowić pracę w miejscu, w którym zakończyliśmy na iPhonie lub innym urządzeniu Apple.

Dowiedzieliśmy się, że w planach jest wprowadzenie opcji podglądu paska menu, co z kolei umożliwi sprawne zobaczenie wydarzeń z kalendarza. Ponadto wkrótce mają pojawić się nowe profile programu Outlook, które umożliwią lepsze wykorzystanie trybu skupienia w macOS.

Aplikacja jest już dostępna do pobrania

Microsoft Outlook na macOS jest już zoptymalizowany pod nowe układy Apple M1 i M2, a więc powinien szybko i bezproblemowo działać na najnowszych Makach.

Jeśli korzystasz z komputera z macOS i chciałbyś sprawdzić, co oferuje Microsoft Outlook, to mamy dobrą wiadomość. Aplikacja jest już dostępna do pobrania za darmo w App Store. Wystarczy więc wykonać kilka kliknięć, aby mieć całkiem dobrego klienta poczty e-mail.