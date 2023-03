HONOR stawia na wydajność i niską cenę w najnowszych laptopach MagicBook

HONOR jest aktywny nie tylko w mobilnym świecie, ale i co roku zaznacza swoją obecność także na rynku latopów. Tym razem przyszedł czas na odświeżone mobilne komputery z serii MagicBook z najnowszymi procesorami Intel Core 13. generacji. Co jeszcze mają do zaoferowania?

HONOR MagicBook X 14 Pro oraz X 16 Pro – wydajność przede wszystkim

HONOR w swoich „Pro” laptopach z serii MagicBook zainwestował w najnowsze dostępne na rynku rozwiązanie w postaci procesorów Intel Core 13. generacji. Do sprzedaży trafią standardowo dwa modele: 14-calowy X 14 Pro oraz 16-calowy X 16 Pro, które mają wiele wspólnych cech.

Niezależnie od konfiguracji, oba laptopy napędza procesor Intel Core i5-13500H (12 rdzeni – 4P, 8E oraz 16 wątków) ze zintegrowanym układem graficznym Intel Iris Xe. CPU jest wspierany przez 16 GB pamięci RAM LPDDR4X-4266, a na pliki przeznaczono dysk SSD o pojemności 512 GB lub 1 TB.

Co ciekawe, 14-calowy HONOR MagicBook X 14 Pro otrzymał ekran IPS o wyższej rozdzielczości 2240 × 1400 pikseli (189 PPI), niż 16-calowy X 16 Pro, który ma na pokładzie panel pracujący w rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli, co daje 142 PPI. Oba wyświetlacze cechują się wydłużonymi w pionie proporcjami 16:10, 100% pokryciu przestrzeni barw sRGB oraz jasnością na poziomie 300 nitów.

Laptopy HONOR MagicBook X 14 Pro i X 16 Pro 2023 mają podstawowy zestaw portów: 1x USB-C, 2x USB 3.2 Gen 1, HDMI, 3,5 mm audio jack oraz kamerkę internetową 720p i system podwójnych głośników, i mikrofonów. Całość zasili bateria o pojemności 60 Wh z 65-W ładowaniem, a na pokładzie urządzeń nie zabrakło systemu Windows 11.

Oba laptopy otrzymały dwuzakresowe Wi-Fi i Bluetooth 5.1 oraz system integracji ze smartfonem Honor Magic Link.

Sprzęty jak na razie dostępne są tylko w Chinach, a ich ceny wyglądają tak:

MagicBook X 14 Pro 16/512 GB – 4699 juanów (równowartość ~2990 złotych),

MagicBook X 14 Pro 16 GB/1 TB – 4999 juanów (~3180 złotych),

MagicBook X 16 Pro 16/512 GB – 4599 juanów (~2920 złotych),

MagicBook X 16 Pro 16 GB/1 TB – 4899 juanów (~3110 złotych).

Jest też 14-calowy HONOR MagicBook X 14

Model bez dopisku „Pro” różni się od swojego wydajniejszego brata przede wszystkim użytym procesorem. HONOR postawił tu bowiem na starsze konstrukcje. W zależności od wersji, mamy układ Intel Core i3-1215U wspierany 8 GB pamięci RAM i 256 GB na dysku SSD lub i5-12450H z 16 GB RAM i 512 GB SSD.

Ponadto MagicBook X 14 ma ekran o niższej rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli, również z 100% sRGB i jasnością 300 nitów. Reszta specyfikacji – złącza, kamerka, mikrofony głośniki i bateria są takie same jak w modelach Pro.

Laptop w wersji z procesorem i5 będzie kosztował 3699 juanów (~ 2350 złotych).