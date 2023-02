Gubisz się przy śledzeniu przesyłek? Z pomocą przychodzi… Gmail

Część z Was z pewnością wie, jak ciężko zarządza się sprawdzaniem postępów wysyłanych do nas paczek. Najgorzej jest, gdy zamawiamy przedmioty w kilku firmach naraz. Na szczęście Google opracowało dla Was nową, wyjątkową funkcję.

Sprawdź przesyłkę w Gmailu

Funkcja sprawniejszego śledzenia paczek została zapowiedziana przez Google na początku listopada 2022 roku. W ramach nowej funkcji sprawdzanie drogi naszej przesyłki miało zostać uproszczone i bardziej pomocne. Żeby sprawdzić postępy w wysyłce świeżo zakupionego tabletu czy innej elektroniki, zazwyczaj otrzymujecie e-mail potwierdzający zakup, kolejny w momencie wysłania przesyłki oraz numer listu przewozowego, który najczęściej wpisujecie za każdym razem na stronie firmy logistycznej.

Animacja przedstawiająca nową funkcję Gmaila dot. śledzenia paczek. (Źródło: Google)

Dzięki zmianom w aplikacji Gmail, informacje dotyczące przesyłki miały pojawić się już na poziomie listy wiadomości. Po otworzeniu każdego oddzielnego e-maili pojawiłoby się nad nim streszczenie obejmujące m.in. status dostawy czy informacje dot. zamówionych przedmiotów.

Jak ustawić nową funkcję śledzenia przesyłek?

Wygląda na to, że wczoraj rozpoczęło się wdrażanie nowej funkcji do aplikacji Gmail na smartfony. Wiadomość o spodziewanej dacie dostawy pojawia się bezpośrednio pod e-mailem i jest oznaczona symbolem ciężarówki wraz z datą zapisaną zieloną czcionką.

Zgodnie z zapowiedzią giganta z Mountain View, po otwarciu wiadomości na samej górze znajduje się karta zgodna ze stylem Dynamic Color wraz ze zdjęciem produktu i nazwą oraz spodziewaną datą doręczenia. Ponadto niżej znajdziemy oś czasu dostawy naszej przesyłki, skrót do szczegółów zamówienia i odnośnik do strony przewoźnika wraz z numerem paczki.

Lokalizacja opcji włączenia nowej funkcji w Gmailu w systemie Android. (źródło: Natalia Kania-Kuc / oiot.pl)

Jeżeli Wasz smartfon już otrzymał odpowiednią aktualizację aplikacji, powinniście otrzymać nową zakładkę zatytułowaną „Śledź przesyłki w Gmail”. Jeżeli nie, to w przypadku telefonu z Androidem na pokładzie musicie otworzyć boczny panel i przejść do Ustawień. Tam w zakładce Ustawienia ogólne powinna znaleźć się opcja „Śledzenie przesyłki”. W przypadku iOS podobnej opcji należy szukać na samym dole w zakładce „Ochrona danych”. Do korzystania z tego rozwiązania konieczne jest włączenie inteligentnych funkcji i personalizacji.

Wraz z rosnącą popularnością funkcji, ta będzie współpracować z coraz większą liczbą przewoźników. Na obecną chwilę ciężko określić, jak gmailowa nowinka będzie sprawować się w Polsce, gdzie królują automaty paczkowe z oddzielnymi, dedykowanymi aplikacjami.