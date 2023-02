MediaTek rzuca rękawicę Qualcommowi, Samsungowi, Huawei i Apple

Podczas targów MWC 2023 w Barcelonie, które oficjalnie zaczną się 27 lutego, MediaTek we współpracy z kilkoma firmami zaprezentuje garść urządzeń, które przybliżą nas do „rewolucji satelitarnej” w smartfonach.

Po co nam dwustronna komunikacja satelitarna?

W komunikacie prasowym, udostępnionym przez MediaTeka, firma tłumaczy, że celem sieci satelitarnej jest zapewnienie niezawodnego sposobu komunikacji tam, gdzie nie zawsze możemy liczyć na tradycyjne połączenie GSM: podczas wspinaczki, w trakcie podróży po odosobnionych terenach czy na łodzi pośrodku oceanu. Sieć nienaziemna (NTN – Non-Terrestial Network) oferuje nie tylko spokój ducha, ale również możliwość wezwania pomocy w kryzysowej sytuacji. Zapotrzebowanie na łączność satelitarną rośnie także na rynku internetu rzeczy w rolnictwie, leśnictwie i logistyce.

Schemat działania technologii NTN (źródło: Samsung)

Przez najbliższe lata MediaTek planuje rozwijać zarówno technologię IoT-NTN oraz NR-NTN (New Radio) opartą na specyfikacji 3GPP 5G w wydaniu nr 17 (R17). IoT-NTN to rozwiązanie idealne do połączeń o niskim transferze danych, podczas gdy NR-NTN sprawdzi się podczas wideorozmów i innych zastosowań wymagających transferu większej ilości informacji.

Na obecną chwilę łączność satelitarna na masową skalę wspiera wyłącznie IoT-NTN, więc smartfony i inne urządzenia zasilanie rozwiązaniami MediaTeka skupią się na początku na dwustronnej wymianie wiadomości.

Pierwsze smartfony z technologią łączności satelitarnej MediaTeka już są

MediaTek we współpracy z brytyjskim producentem smartfonów do zadań specjalnych, Bullitt Group, już wkrótce wykorzysta możliwości chipsetu MT6825, aby zaoferować pierwsze komercyjne urządzenia korzystające z technologii 3GPP NTN. Wśród nich znajdą się dwa smartfony – Motorola defy 2 (o którym wiedzieliśmy, że powstaje już od jakiegoś czasu) oraz CAT S75.

CAT S75 (Źródło: CAT)

Co warto odnotować, patrząc na specyfikację oraz wygląd smartfonów sygnowanych logiem CAT i Motorola – mamy do czynienia z bliźniaczymi urządzeniami. Podstawą sprzętów jest układ mobilny MediaTek Dimensity 930. Współpracuje on razem z 6 GB RAM i 128 GB miejsca na dane z możliwością rozszerzenia przestrzeni dyskowej za pomocą karty microSD.

O ile 6,58-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania o wartości 120 Hz na nikim nie zrobi wrażenia, to odporność IP68/IP69K części osób powinna zaimponować. Wraz ze zgodnością ze standardem MIL-STD-810H CAT/Motorola zapewnia, że smartfon wytrzyma zanurzenie do głębokości 5 metrów na 35 minut, natrysk wody pod wysokim ciśnieniem oraz upadek na beton z wysokości 180 cm. Telefon można nawet umyć za pomocą mydła z wodą lub korzystając ze ściereczek nasączonych alkoholem bez obaw, że cokolwiek ulegnie uszkodzeniu.

Motorola defy 2 i CAT S75 oferują również trzy aparaty z tyłu – główny 50 Mpix, 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i 2 Mpix matrycę do makro. Rozdzielczość przedniego aparatu wynosi natomiast 8 Mpix. Akumulator ma zaś pojemność 5000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie o mocy 15 W oraz ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi. Warto też wspomnieć, iż producent obiecuje dwie duże aktualizacje Androida (fabrycznie zainstalowany jest Android 12) i 5 lat poprawek bezpieczeństwa.

Równie ciekawym elementem zapowiedzi przed targami MWC 2023 jest również Motorola defy satellite link. Jest to drobne urządzenie, które łączy się ze smartfonem (zarówno na Androidzie, jak i iOS) za pośrednictwem Bluetooth i zapewnia łączność satelitarną z platformą Bullitt Satellite Connect. Za pomocą akcesorium użytkownik może wykorzystać dwustronną komunikację satelitarną do wysyłania wiadomości, udostępniania lokalizacji oraz wysyłania sygnałów SOS.

Motorola defy satellite link (Źródło: Bullitt Group)

Technologia satelitarna dla każdego smartfona to kolejny duży krok w łączności mobilnej. To właśnie dostarczyła firma MediaTek ze swoim samodzielnym, opartym na standardach chipem do komunikacji satelitarnej. Z powodzeniem współpracowaliśmy z firmą Bullitt, integrując naszą technologię 3GPP NTN i chipset w pierwszych na świecie dostępnych na rynku urządzeniach z dwukierunkową komunikacją satelitarną. Jest to znaczący postęp dla użytkowników zdalnych i służb ratowniczych. Technologia ta toruje również drogę dla innych unikalnych rynków komunikacji satelitarnej i łączności dla smartfonów. JC Hsu, wiceprezes i dyrektor generalny działu komunikacji bezprzewodowej w MediaTek

Motorola defy 2 zadebiutuje na rynku amerykańskim w drugim kwartale 2023 roku. Jej cenę ustalono na 599 dolarów. Motorola defy satellite link pojawi się w kwietniu 2023 roku w międzynarodowej sprzedaży w cenie 99 dolarów.