Za nowe PlayStation 5 zapłacisz więcej, ale za to za prąd – mniej

Sony poinformowało nas w sierpniu, że ceny PlayStation 5 pójdą do góry. Nie wiedzieliśmy jednak, że sama konsola dostanie za to kilka poprawek względem starszej wersji. Dzięki temu gracze zaoszczędzą trochę na prądzie, a sama waga konsoli się zmniejszyła, co powinno ucieszyć osoby często zabierające ją w podróż.

PlayStation 5 drożeje, ale ma nową wersję

PlayStation 5 to konsola, która na europejskim rynku zadebiutowała w listopadzie 2020 roku, czyli ponad już dwa lata temu. Dobrze wiemy, jak przez ten czas było z dostępnością tego produktu, a raczej jego brakiem. Na półkach sklepowych z czasem pojawiły się m.in. zestawy, ale ich cena była nieco wygórowana. Przez ten czas nie spadła i trzymała się w okolicach trzech tysięcy złotych. Wpływ na to miał brak półprzewodników na rynku, a także rosnąca inflacja.

„Tanio to już było” to hasło, które w przypadku produktów Sony idealnie oddaje ich przyszłą cenę. Producent PlayStation 5 zapowiedział, że cena jego konsoli będzie droższa o około 50 euro, w zależności od kraju. Polski oddział jeszcze nie poinformował, ile dokładnie wyniesie podwyżka, więc pozostaje nam na razie jedynie szacować, że będzie to około 230-250 złotych.

Zmiany w nowej wersji PS5

Wraz z podwyżką cen pojawi się także nowa wersja PlayStation 5, która będzie miała kilka istotnych zmian. Tego w oficjalnej informacji od Sony zabrakło, ale produkt trafił już do dystrybutorów w Australii, dzięki czemu wiemy nieco więcej o kolejnej odsłonie PS5.

Wcześniej pisaliśmy o tym, że konsola będzie lżejsza o 600 g. Do tego ma pobierać mniej prądu o około 20-30 watów. To znacząca różnica, ponieważ długofalowo gracze będą mogli… zaoszczędzić na rachunkach za prąd.

Co jeszcze nowego znalazło się w środku PS5? Konsola ma nową płytę główną, mniejszą o dwa cale, co daje sporo przestrzeni w środku. Pojawiło się też inaczej zamontowane chłodzenie, z mniejszym radiatorem, a do tego dysk SSD dostał zmienioną obudowę.

Czym podyktowane są takie decyzje Sony? Tego nie wiemy, ponieważ producent PlayStation nie postanowił się podzielić ze społecznością komentarzem w tym temacie.