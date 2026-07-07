Powiesz, na co masz ochotę, a Mapy Google zajmą się resztą. Nowa funkcja w drodze

Mapy Google mają zostać wzbogacone o nową funkcję. Co ciekawe, jej zadaniem będzie zamawianie jedzenia.

Mapy Google złożą zamówienie w imieniu użytkownika

W marcu 2026 roku dowiedzieliśmy się o planowanej rewolucji w Google Maps, czyli zestawie największych zmian od ponad 10 lat. Wówczas firma z Mountain View wspomniała też o funkcji Ask Maps, która – z wykorzystaniem możliwości Gemini – udziela odpowiedzi na różne pytania użytkownika.

Zmiany odkryte w kodzie aplikacji Mapy Google wskazują, że funkcja Ask Maps, oprócz odpowiadania na pytanie chociażby o najlepszą włoską restaurację w centrum Krakowa, pozwoli na znacznie więcej. Otóż ma ona wyręczać użytkownika w wybranych czynnościach.

Znalezione stringi wskazują, że sztuczna inteligencja będzie mogła zamawiać jedzenie, dzięki czemu posiłek będzie gotowy, gdy już dotrzemy na miejsce. Brzmi naprawdę ciekawie, ale muszę od razu ostudzić entuzjazm. Całość wydaje się być na wczesnym etapie prac, a to może oznaczać, że na debiut rozwiązania przyjdzie nam długo poczekać. Ponadto może ono początkowo pojawić się w USA i kilku wybranych regionach, pomijając m.in. Polskę.

źródło: Google

Użytkownik zostanie niemal wyręczony

Należy odnotować, że dokładne działanie omawianej nowości nie jest jeszcze znane. Jednak opis sugeruje, że prawie wszystkim ma zajmować się funkcja Ask Maps z minimalnym zaangażowaniem użytkownika. Może wystarczy, że wpiszemy/powiemy, co chcemy zjeść i w której restauracji, a zamówienie wykona już AI.

Przyznam, że mam pewne obawy w przypadku takich rozwiązań i mówię to z pozycji osoby często korzystającej ze sztucznej inteligencji, także tej stworzonej przez Google. Nie chciałbym bowiem, aby po dojechaniu do celu, czekało na mnie zupełnie inne danie niż to oczekiwane lub nawet produkt niezjadliwy jak np. pizza z ananasem ;) Po prostu nie potrafię (jeszcze?) w pełni zaufać AI.

Zanim jednak sztuczna inteligencja będzie zamawiać jedzenie, pozostaje cieszyć się ostatnio wdrożonymi funkcjami i tymi, które już niebawem powinny trafić do wszystkich użytkowników. W kwietniu tego roku mogliśmy przeczytać o łatwiejszym sposobie na udostępnianie zdjęć w Mapach Google. Natomiast niedawno pojawiły się informacje, że Mapy Google i Google Earth pokażą uroki Gruzji.