Mapy Google chcą Twoich zdjęć. Cel jest słuszny

Trzy nowe funkcje zmierzają do aplikacji Mapy Google. Maję sprawić, że tworzenie treści będzie jeszcze bardziej atrakcyjne i wygodniejsze.

Łatwiejszy sposób na udostępnianie zdjęć w Mapach Google

Nie wyobrażam sobie Map Google bez wkładu społeczności – opinii, zdjęć i innych treści. Podejrzewam, że wiele osób ma takie samo podejście, więc najnowsza aktualizacja jak najbardziej cieszy.

Google dodaje, że zdjęcia, recenzje i filmy z autentycznych doświadczeń pozwalają ludziom świadomie decydować, co robić i dokąd się udać. Można więc wywnioskować, że rozwój funkcji, pozwalających na wzbogacanie usługi o opinie użytkowników, jest po prostu słuszny.

Pierwsza z trzech zmian dotyczy dodawania zdjęć. Otóż po przyznaniu dostępu do multimediów, Mapy Google będą podpowiadać zdjęcia i filmy z ostatnich aktywności użytkownika. Pojawią się one w dedykowanej sekcji w karcie Opublikuj – wystarczy wówczas wskazać zdjęcie lub film, aby szybko dodać nowe treści do Map Google. Funkcja jest już dostępna globalnie na Androidzie, a w nadchodzących miesiącach pojawi się na iOS.

źródło: Google

Druga nowość w założeniach też ma zachęcić do dodawania większej liczby zdjęć, ale robi to w inny sposób. Warto zaznaczyć, że jest to sposób zgodny z obecnymi trendami, czyli Google sięgnęło po możliwości sztucznej inteligencji. Mianowicie Gemini może sugerować podpisy do zdjęć, które następnie można edytować przed opublikowaniem. Sugestie podpisów są już dostępne w języku angielskim w USA na urządzeniach z iOS. Natomiast w nadchodzących miesiącach pojawią się globalnie, także na Androidzie.

Mapy Google dostały też małe odświeżenie interfejsu

Google postanowiło jeszcze nieco przeprojektować kartę Opublikuj, aby przeglądanie naszego wpływu na Mapy Google było łatwiejsze i wygodniejsze. Dodatkowo poziom Lokalnego Przewodnika jest teraz wyraźnie zaznaczony na stronie profilu.

Aktualizacji doczekały się też odznaki osiągnięć. Teraz na pierwszy rzut oka ma być jasne, że użytkownik jest ekspertem w wyszukiwaniu informacji, mistrzem fotografii albo dopiero zaczyna jako początkujący nowicjusz. Ponadto Google ułatwiło odkrywanie wysoko ocenianych autorów dzięki nowym złotym profilom. Te zmiany są już globalnie wdrażane na urządzeniach z Androidem, iOS i komputerach stacjonarnych.

Wszystkie zmiany zapowiadają się interesująco, ale warto przypomnieć, że niedawno ogłoszono rewolucją w Google Maps – to największa zmiana od ponad 10 lat.