Rewolucja w Google Maps. Największa zmiana od ponad 10 lat

Gigant z Mountain View ogłosił dziś największą aktualizację Google Maps od ponad dekady. Mapy Google wzbogacą się również o bardzo przydatną funkcję, wykorzystującą sztuczną inteligencję.

Największa aktualizacja Google Maps od ponad dekady dzięki Immersive Navigation

Immersive Navigation zapewnia widok 3D w Google Maps, który odzwierciedla kształt budynków, wiaduktów i terenu. Ponadto, gdy zajdzie taka potrzeba, Mapy Google podświetlą kluczowe szczegóły drogi, takie jak pasy ruchu, przejścia dla pieszych, sygnalizacja świetlna i znaki stop.

Immersive Navigation, wykorzystująca modele Gemini, które analizują najnowsze zdjęcia z Google Street View oraz zdjęcia lotnicze, to jednak nie jedyna nowość. Amerykanie informują, że teraz mapa zapewni szerszy widok trasy i inteligentne przybliżenie, aby kierowca był przygotowany zawczasu do zmiany pasa ruchu czy pokonania trudnego zakrętu.

Za sprawą najnowszej aktualizacji Mapy Google dostarczą również więcej informacji na temat tras alternatywnych w czasie rzeczywistym – dadzą znać, że dana trasa może dłuższa, ale za to na tej drodze jest mniejszy ruch, podczas gdy inna pozwoli szybciej dotrzeć do celu, jednak może to wiązać się z koniecznością uiszczenia opłaty po drodze.

Ponadto, jeszcze przed wyruszeniem w trasę, Mapy Google pozwolą podejrzeć cel podróży i jego okolice dzięki zdjęciom ze Street View oraz wskażą miejsce do zaparkowania. Kiedy zaś użytkownik znajdzie się już blisko celu, aplikacja podświetli wejście do budynku, pobliski parking i pas, po którym należy się poruszać.

W pierwszej kolejności Immersive Navigation zostanie wdrożona w Stanach Zjednoczonych – proces ten rozpocznie się już dzisiaj, a w nadchodzących miesiącach zmiana ta ma pojawić się u kolejnych użytkowników na urządzeniach z iOS i Androidem oraz CarPlay, Android Auto i autach z wbudowanym Google.

Mapy Google wzbogacone też o funkcję Ask Maps

Nie mniej istotna jest druga z zaanonsowanych dziś nowości, a mianowicie Ask Maps, która pozwoli zapytać Mapy Google o różne rzeczy. Użytkownik może na przykład powiedzieć, że akumulator w jego smartfonie jest na wyczerpaniu i zapytać, gdzie może go naładować bez konieczności stania w długiej kolejce po kawę lub czy w okolicy jest publiczny kort tenisowy ze światłami, na którym można zagrać wieczorem.

Użytkownik może też powiedzieć Google Maps, że wybiera się na wycieczkę do takich i takich lokalizacji, i zapytać, czy po drodze jest coś wartego zobaczenia. Google podkreśla, że wyniki zawsze będą spersonalizowane, ponieważ funkcja Ask Maps ma brać pod uwagę miejsca, które użytkownik ma zapisane, a także te, które wyszukiwał w sieci.

Jako przykład może posłużyć sytuacja, gdy poprosi on o znalezienie miejsca na spotkanie towarzyskie w określonym terminie. Mapy Google będą pamiętać, że dana osoba jest na przykład weganinem i zaproponują restauracje i miejsca, serwujące takie dania. Ponadto umożliwią szybkie zabookowanie stolika.

Funkcja Ask Maps została dziś udostępniona w Stanach Zjednoczonych i Indiach na smartfonach z Androidem i iOS, a wkrótce będzie można z niej skorzystać również na komputerach. Google na tę chwilę nie informuje o jej dostępności w innych krajach.