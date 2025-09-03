Mapy Google przestaną Cię wkurzać

Technologiczny gigant z Mountain View rozpoczął testy nowej funkcji w aplikacji Mapy Google na urządzeniach z Androidem. Dzięki niej przestaniesz się wkurzać w czasie podróży.

Nowa funkcja w Mapach ma zapobiegać frustracji użytkownika

Mapy Google to świetne narzędzie do nawigacji w podróżach do nieznanych miejsc. Bywa jednak, że stają się powodem irytacji. Zdarza się, że w trakcie jazdy chcesz coś szybko sprawdzić w innej aplikacji i wtedy wskazówki dojazdu nagle znikają z ekranu (i to w najmniej odpowiednim momencie), a Ty nie masz pojęcia, w którą stronę dalej jechać. Wygląda na to, że technologiczny gigant testuje funkcję, która ma zapobiegać takim stresującym i irytującym sytuacjom.

Użytkownicy zauważyli, że Google rozpoczęło testy funkcji o nazwie Aktualizacja nawigacji na żywo. Z udostępnionych screenów wynika, iż dzięki nowej funkcji wskazówki dojazdu wyświetlane są na stałe – nie tylko w panelu powiadomień (rozwijanym od góry menu z powiadomieniami i szybkimi ustawieniami), jak ma to miejsce obecnie, ale również na ekranie zablokowanym, jak i odblokowanym. Oznacza to, że nawigacja pozostanie przez cały czas „na wierzchu”, nawet jeśli użytkownik zechce się przełączyć i korzystać z innych aplikacji.

Aktualizacja nawigacji na żywo (źródło: Android Authority)

Jak zaznacza Android Authority, testy nowej opcji wyglądają na mocno ograniczone, choć kilku użytkowników już je zauważyło. Funkcja została zaobserwowana przez posiadaczy smartfonów Google Pixel i Samsung z systemem Android 16 QPR2 w wersji beta. Daj znać, jeśli możesz już korzystać z tej opcji!

Mapy Google mają już ponad 20 lat i zyskują coraz więcej funkcji

Przypomnę, że Mapy Google są już z nami od 20 lat – z tej okazji technologiczny gigant pochwalił się liczbą użytkowników sięgającą 2 miliardów i podzielił się garścią przeróżnych ciekawostek.

Od początku 2025 roku to popularne narzędzie doczekało się też kilku aktualizacji. Zauważono wizualne odświeżenia oraz zmiany w interfejsie w aplikacji Mapy Google. Ponadto Mapy Google dostosowują się do samochodowego interfejsu systemu infotainment w Android Automotive. Warto również wspomnieć, że od lipca 2025 roku Mapy Google są dostępne na smartwatchach Garmina.