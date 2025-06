Mapy Google wizualnie dopasują się do samochodu

Użytkownicy samochodów z Android Automotive powinni docenić zmiany w aplikacji Mapy Google. Dowiedzieliśmy się również o kolejnym producencie, który wprowadzi Apple CarPlay Ultra.

Mapy Google wizualnie dostosują się do interfejsu w samochodzie

W przypadku Android Automotive widoczna jest naprawdę duża różnorodność. Każdy producent samochodów wprowadza mniejsze lub większe zmiany. Oznacza to, że ten system infotainment wygląda inaczej w Volvo EX30 i inaczej w Renault Austral. Co więcej, jego obecności w nowych modelach Mini czy Porsche wiele osób nawet nie zauważy, bowiem niemieccy producenci dość chętnie rezygnują z usług Google, stawiając głównie na autorskie rozwiązania.

Ta różnorodność sprawia, że firmom motoryzacyjnym łatwo jest wizualnie dostosować oprogramowanie do wnętrza samochodu. Jednak poszczególne aplikacje zawsze wyglądają tak samo, co jak najbardziej może psuć finalny efekt. Niebawem się to zmieni, przynajmniej w przypadku Google Maps.

Mapy Google w Android Automotive będą mogły upodobnić się do interfejsu systemu infotainment. Nie będą to ogromne zmiany, ale przykładowo poszczególne przyciski otrzymają inny kolor i kształt. Początkowo nowość pojawi się w autach marki Polestar, ale z czasem zawita do samochodów pozostałych producentów.

Skoro już wspomniałem o samochodach Polestar, wypada dodać, że otrzymają one Apple CarPlay Ultra. Nie jest jednak znany jakikolwiek termin dodania wsparcia. Niewykluczone, że trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość.

Przydatna zmiana w Google Chrome dotycząca skanów PDF

Do Google Chrome wprowadzana jest funkcja, której zdecydowanie brakowało. Nowość umożliwia bowiem kopiowanie i wyszukiwanie tekstu także w przypadku zeskanowanych plików w formacie PDF.

Dotychczas było to możliwe, ale wyłącznie w plikach utworzonych cyfrowo, które zostały zapisane w formacie PDF. Natomiast użytkownicy nie mogli skopiować lub wyszukać tekstu, gdy plik był skanem dokumentu. Momentami mogło to być naprawdę irytujące, gdy przykładowo potrzebowaliśmy znaleźć fragment tekstu w większym dokumencie.

Nowość już trafia do użytkowników. Jeśli jeszcze nie możesz z niej skorzystać, to koniecznie sprawdź, czy masz zainstalowaną najnowszą wersję Google Chrome na komputerze. Warto też mieć na uwadze, że funkcja może być udostępniana stopniowo, więc jeszcze nie wszyscy mogą mieć do niej dostęp, niezależnie od posiadanej wersji przeglądarki internetowej.