Mapy Google dostępne na zegarkach Garmina. Co oferują?

Mapy Google właśnie pojawiły się na liście aplikacji dostępnych na zegarki Garmina. Początkowo dla użytkowników smartfonów z Androidem.

Masz zegarek Garmina? Możesz już zainstalować Mapy Google

Oczywiście pod warunkiem, że Twój sportowy zegarek z GPS znajduje się na liście obsługiwanych modeli. Bez obaw, lista jest długa i składa się z urządzeń z serii Forerunner, Venu, Vívoactive, Fenix czy Epix. Dodam, że mój prywatny Epix Pro Gen 2 jest wspierany. Mapy Google zainstalują również właściciele testowanego przeze mnie Garmina Fenix 8.

Wypada wspomnieć, że nie jest to pierwsza aplikacja Google, która została wydana na sportowe zegarki tej marki. Wcześniej już użytkownicy Garminów dostali dostęp do YouTube Music. Wróćmy jednak do omawianej aplikacji i przyjrzymy się oferowanym możliwościom.

Niestety, użytkownicy nie otrzymują bardziej rozbudowanej nawigacji, tak jak na smartwatchu OnePlus Watch 3 i innych modelach z Wear OS. Zamiast tego, podobnie jak w przypadku Apple Watchy, wyświetlane są wskazówki dotyczące najbliższych manewrów. Ponadto początkowo trzeba uruchomić aplikację Mapy Google na smartfonie i wskazać cel w nawigacji.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Powiadomienia wyświetlane są na ekranie zegarka, gdy wybierzemy się na spacer, rower lub pójdziemy pobiegać. Przykładowo podczas spaceru możemy otrzymać informację o trzech najbliższych skrętach. Dodatkowo, gdy będziemy zbliżać się do skrętu, zegarek delikatnie zawibruje.

Garmin dodaje, że podczas korzystania z aplikacji Mapy Google można normalnie rejestrować aktywności. To świetne rozwiązanie, gdy przykładowo wybieramy się na rowerową przejażdżkę po drogach, których nie znamy.

Niska ocena w sklepie

Aplikacja jest już dostępna w sklepie Connect IQ. Warto jednak zwrócić uwagę na niską ocenę, która wynosi 2,4 na 5 możliwych gwiazdek. Część najniższych ocen wystawili miłośnicy iPhone’ów, bowiem aplikacja działa tylko ze smartfonami z Androidem.

Jednak niemała grupa właścicieli sprzętu z Androidem skarży się na problemy ze skonfigurowaniem aplikacji. Niektórzy wskazują, że pomogło wyłączenie i włączenie Bluetooth w smartfonie, ale raczej nie jest to metoda w pełni skuteczna. Możliwe, że faktycznie aplikacja jest jeszcze niedopracowana. Pozostaje więc czekać na aktualizację i rozwiązanie początkowych problemów.