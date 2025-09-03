Awaria ChatGPT. Tysiące użytkowników mają problem

Użytkownicy z całego świata zgłaszają problemy z działaniem ChatGPT. Awaria 3 września 2025 roku dotknęła również osoby mieszkające w Polsce.

Awaria ChatGPT 3 września 2025 roku

Pierwsze sygnały, że występują problemy z dostępem do ChatGPT, pojawiły się w serwisie Downdetector już przed godziną 8:00 rano. Około 9:00 nowych zgłoszeń zaczęło natomiast przybywać lawinowo. Niewykluczone, że ma to związek z rozpoczęciem zajęć szkolnych, a jak wiadomo – uczniowie dziś masowo korzystają z bota AI firmy OpenAI.

Awaria ChatGPT 3 września 2025 roku (źródło: Downdetector)

ChatGPT nie działa. Co się dzieje?

Osoby, które udostępniły na swoich profilach w social mediach informację o problemach z działaniem ChatGPT, pokazują, że bot nie odpowiada im na żadne pytania. Nie ładują się też żadne odpowiedzi w historycznych konwersacjach z nim. Dokładnie takich samych problemów doświadczyła Natalia z redakcji Tabletowo.pl.

U mnie natomiast… wszystko działa jak zawsze, bez żadnych problemów. ChatGPT zarówno odpowiada na nowe pytania, jak i ładuje poprawnie poprzednie czaty. Na stronie statusu OpenAI jeszcze chwilę temu była informacja, że wszystko jest w porządku, natomiast teraz wyświetla się już komunikat, że występują problemy.

Firma deklaruje, że analizuje sytuację. Nie wiadomo jednak, kiedy wszystko wróci do normalności.