Tryb ciemny w końcu zawitał do aplikacji Mapy Google na iOS! Jak z niego skorzystać?

Choć tryb ciemny to z pozoru bardzo prosta funkcja, której wdrożenie nie powinno zajmować wiele czasu, sporo aplikacji wciąż takowego nie oferuje. Na szczęście staje się to coraz mniejszym problemem, gdyż deweloperzy dostrzegli sporą popularność tej funkcji. Grono aplikacji pozbawionych trybu ciemnego w końcu opuściła aplikacja Mapy Google na iOS.

Ciemne Mapy Google już nie tylko na Androidzie

Dla niektórych z Was informacja o udostępnieniu trybu ciemnego dla Map może być nieco zaskakująca, bowiem jest on dostępny już od paru miesięcy na smartfonach z Androidem. Niestety, użytkownicy sprzętów Apple musieli do tej pory nacieszyć się ciemnym widokiem mapy jedynie podczas korzystania z nawigacji samochodowej lub korzystać z innej aplikacji, takiej jak Mapy Apple. Na szczęście w Google Maps końcu nastała ciemność.

Google poinformowało w sierpniu 2021 roku, że tryb ciemny zostanie udostępniony użytkownikom systemów iOS oraz iPadOS w ciągu najbliższych tygodni. Zajęło to nieco dłużej niż można było się spodziewać, jednak po trzech miesiącach od zapowiedzi w końcu zaczyna on trafiać do użytkowników.

Jest on najpewniej aktywowany po stronie serwera, ponieważ dopiero po dwóch dniach od zainstalowania najnowszej aktualizacji Mapy Google poinformowały mnie o możliwości włączenia ciemnego motywu.

Jak aktywować tryb ciemny na Mapach Google na iOS?

Jeżeli po uruchomieniu Map nie wyświetlił Ci się komunikat o dostępności trybu ciemnego, możesz sprawdzić jego dostępność w ustawieniach aplikacji. W tym celu należy kliknąć awatar Konta Google w prawym górnym rogu ekranu i z rozwijanego menu wybrać pozycję „Ustawienia”.

W kategorii „Korzystanie z map” na pierwszej pozycji powinna pojawić się opcja „Tryb Ciemny”. Po wejściu w nią są do wyboru trzy opcje:

Włączony – Mapy Google będą zawsze wyświetlane w trybie ciemnym,

Wyłączony – Mapy Google będą zawsze wyświetlane w trybie jasnym,

Zgodnie z ustawieniem urządzenia – w tym wypadku aplikacja będzie zmieniać motyw w zależności od ustawień systemu.

Należy podkreślić, że motyw wykorzystywany podczas korzystania z nawigacji samochodowej jest ustawiany niezależnie od pozostałej części aplikacji. By go zmienić, należy udać się do ustawień nawigacji (w sekcji „Przemieszczanie się”) i wybrać odpowiednią opcję – Dzień, Noc lub Automatycznie.

Jeżeli opcja ta nie pojawia się jeszcze w ustawieniach aplikacji na Waszym iPhonie, musicie uzbroić się w cierpliwość. Funkcja najpewniej jest udostępniana falami. Aby mieć pewność, że wkrótce zawita również na Waszym smartfonie, zalecamy regularne aktualizowanie aplikacji.