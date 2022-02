Tankujesz na stacjach LOTOS? Koniecznie sprawdź nową aplikację

LOTOS Navigator to nowa aplikacja skierowana do osób korzystających przede wszystkim lub tylko ze stacji paliwowych należących do tego koncernu naftowego. Wśród jej najważniejszych funkcji należy wymienić możliwość zbierania punktów, opcję przeglądania dostępnych nagród, a także mapę z listą stacji.

Plastikowa karta użytkownika nie będzie już potrzebna

Trzeba przyznać, że stacje paliwowe w Polsce chętnie wchodzą w świat fintechu, a także mobilnych aplikacji. LOTOS nie jest tutaj wyjątkiem – w jego portfolio znajdziemy m.in. aplikację pozwalającą płacić za paliwo bez konieczności stania w kolejce. Natomiast teraz do listy apek dołącza LOTOS Navigator.

Nowa aplikacja zapewnia zestaw kilku przydatnych funkcji, które jak najbardziej mogą ułatwić korzystanie z usług tego koncernu naftowego. Jedną z dostępnych opcji jest obsługa programu lojalnościowego Navigator. Dzięki temu klienci nie muszą już nosić ze sobą dotychczasowej plastikowej karty uczestnika – kartę można zarejestrować w aplikacji. Z kolei nowi członkowie programu otrzymają wirtualną kartę użytkownika w tym programie.

Należy dodać, że LOTOS Navigator to także katalog nagród, historia konta użytkownika, podgląd aktualnie obowiązujących promocji, a także możliwość sprawdzenia listy stacji paliw LOTOS wraz z oferowanymi przez nie usługami i filtrowaniem.

Wśród opcji filtrowania stacji mamy dostępne paliwa (w tym także AdBlue czy punkt ładowania pojazdów elektrycznych), akceptowane karty (np. płatność mobilna lub karta Dużej Rodziny) oraz usługi (np. myjnia automatyczna, wiata TIR czy bankomat).

Warto zauważyć, że twórcy LOTOS Navigator chwalą się dostępną nawigacją, aczkolwiek jest to lekkie nadużycie. Owszem, w aplikacji znajdziemy mapę z listą wszystkich stacji paliw należących do tego koncernu naftowego, ale nie mamy wbudowanej nawigacji. Po kliknięciu na przycisk „Nawiguj” jesteśmy przenoszeni do wybranej nawigacji zainstalowanej w smartfonie – np. Mapy Google, Mapy Apple czy Waze.

LOTOS Navigator jest już dostępny do pobrania

Nową aplikację znajdziemy już w App Store (iOS 12 lub nowszy), a także w Sklepie Google Play (Android 6.0 lub nowszy). Ponadto niebawem ma ona zadebiutować również w sklepie Huawei AppGallery.