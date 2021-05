Tankujesz na Lotosie? Koniec ze staniem w kolejce – teraz wystarczy tylko aplikacja

Szkoda, że dopiero teraz wiele firm zdecydowało się wprowadzić wygodniejszy sposób płacenia za paliwo. Cóż, lepiej teraz niż w ogóle. Na stacjach Lotos w końcu wystarczy tylko aplikacja zainstalowana na smartfonie.

Bez pytania o sos do hot doga

Wiele osób narzeka na czas ładowania samochodów elektrycznych. Owszem, gdy nie mamy dostępu do stacji szybkiego ładowania, to prawdopodobnie będziemy musieli długo poczekać. Z drugiej strony, tankując bardziej klasyczne paliwo nie zawsze zrobimy to naprawdę sprawnie.

Na popularnych stacjach benzynowych oczekiwanie na możliwość uzupełnienia benzyny lub oleju napędowego zaczyna się już w momencie podjechania pod dystrybutor. Po pierwsze, trzeba poczekać, aż dany dystrybutor się zwolni. Po drugie, często spędzimy kilkanaście minut, czekając na wolną kasę.

Nie wszyscy płacą po prostu za paliwo i odjeżdżają. Niektórzy przez kilka minut zastanawiają się, jaki sos wybrać do hot doga, pozostali mają problem z wprowadzeniem niezbędnych danych, aby wziąć fakturę za paliwo, a jeszcze inni zastanawiają się, czy kawa latte jest tym, czego chcą się napić.

Wspomniane przed chwilą dylematy mogą wiązać się z długim oczekiwaniem na możliwość zapłacenia za paliwo. Jasne, zazwyczaj proces ten odbywa się szybciej niż ładowanie elektryka, ale w skrajnych przypadkach może być podobnie długi.

Na szczęście coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie mobilnej aplikacji, która pozwala zapłacić z pominięciem kasy. Takie rozwiązanie znajdziemy już na stacjach PKN Orlen, coraz częściej w punkach należących do Carrefoura, a teraz również na Lotosie.

Lotos wyraźniej wchodzi w mobilne aplikacje

Pod koniec zeszłego roku mogliśmy usłyszeć, że Spółka Lotos rusza z testami aplikacji Pay&Go, która zapewni wygodniejszą metodę płacenia za paliwo. Natomiast teraz oczekiwana usługa jest wprowadzana na szerszą skalę na wielu stacjach.

Jak informują przedstawiciele stacji paliwowych, z aplikacji skorzystamy na ponad 320 stacjach. Cały proces płacenia jest banalnie prosty i sprowadza się do wykonania kilku prostych czynności. Po tych działaniach będziemy mogli odjechać ze stacji bez konieczności wizyty przy kasie.

Warto dodać, że docelowo będzie można również kupić inne produkty dostępne na zewnątrz stacji, a także zapłacić w ramach jednej transakcji za dwa tankowania, np. benzyna i LPG. Do aplikacji włączona zostanie także obsługa pojazdów elektrycznych.

Z aplikacji Pay&Go można korzystać zarówno na urządzeniach działających pod kontrolą Androida, jak i iOS. Dla wielu klientów z pewnością będzie to znaczące ułatwienie i przyspieszenie procesu tankowania. W końcu!