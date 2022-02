Zajrzyj do AppGallery – do odebrania kupony zniżkowe warte kilkaset złotych

Huawei regularnie przygotowuje specjalne, ekskluzywne oferty, które mają zachęcić posiadaczy jego urządzeń do zaglądania do AppGallery. Producent tym razem kusi pakietem kuponów zniżkowych o wartości kilkuset złotych, a także dodatkowymi zniżkami na zakupy.

Kupony zniżkowe o wartości kilkuset złotych do odebrania w AppGallery

Sklep z aplikacjami i grami AppGallery dostępny jest zarówno dla posiadaczy urządzeń z Usługami Mobilnymi Google, jak i opartych na Huawei Mobile Services. Z ekskluzywnych ofert może zatem skorzystać pokaźne grono użytkowników smartfonów i tabletów marki. Producent nieustannie do tego zachęca, oferując różne, nierzadko bardzo cenne bonusy i prezenty.

Klienci cały czas mogą wziąć udział w akcji na Walentynki 2022, w ramach której mają możliwość otrzymania vouchera o wartości 7 złotych do aplikacji Bolt (warunkiem jest ściągnięcie 5 programów z listy dostępnej w dedykowanej zakładce w AppGallery). Ponadto osoby, które udostępnią stronę konkursową innym osobom, zalogowanym do Huawei ID, mogą dostać darmowy dostęp do Tinder Plus na pół roku lub nawet tablet Huawei MatePad 11 albo smartfon Huawei nova 9.

Dziś Huawei wystartował natomiast z akcją „Weekendy z AppGallery”, w ramach której klienci również mogą otrzymać cenne bonusy. W każdy weekend, od piątku (od godziny 17:00) do niedzieli (do godziny 23:59), można odebrać pakiet pięciu kuponów zniżkowych do wykorzystania na zakupy w grach pobranych ze sklepu AppGallery:

kupon zniżkowy o wartości 3 złotych na zakupy za minimum 18 złotych,

kupon zniżkowy o wartości 6 złotych na zakupy za minimum 35 złotych,

kupon zniżkowy o wartości 12 złotych na zakupy za minimum 70 złotych,

kupon zniżkowy o wartości 25 złotych na zakupy za minimum 160 złotych,

kupon zniżkowy o wartości 50 złotych na zakupy za minimum 320 złotych.

Aby otrzymać komplet pięciu kuponów zniżkowych, należy przejść na stronę promocji „Weekendy z AppGallery” bezpośrednio ze strony głównej sklepu, kliknąć przycisk „Odbierz kupony” i zaakceptować warunki udziału w promocji. Odebrane kupony będą widoczne w aplikacji AppGallery po przejściu do zakładki Ja-Nagrody-Kupony.

Co ważne, w każdy weekend można odebrać aż trzy zestawy kuponów – kolejny będzie dostępny po upływie 24 godzin od odebrania poprzedniego pakietu. Oznacza to, że w ciągu jednego weekendu można zdobyć kupony zniżkowe o wartości blisko 300 złotych!

źródło: Huawei

Ponadto w tym miesiącu na użytkowników czekają atrakcyjne promocje i oferty w grach Lords Mobile (do 13 lutego), World of Tanks Blitz (do 14 lutego), Might Party, The Ants i Puzzle and Survival (do 28 lutego).