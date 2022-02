Cyberpunk 2077 v1.5 – Problemów ciąg dalszy

Nie ma co ukrywać – wersja na konsole obecnej generacji jest nowym otwarciem dla Cyberpunk 2077. Gracze nie szczędzą pozytywnych opinii na temat łatki 1.5, co z pewnością ucieszyło zmęczonych krytyką deweloperów. Niestety, pojawiły się dwie kluczowe sprawy, wymagające natychmiastowej interwencji.

Reklama

Dźwiękowe konflikty na PC

Najbardziej palącą kwestią jest teraz Cyberpunk 2077 w wydaniu pecetowym. Tam pojawiła się dodatkowa łatka ważąca 29 MB, która… uniemożliwiła uruchomienie gry. Zamiast niej, na ekranie pojawia się komunikat informujący o błędzie. Problem też dotknął naszego Kubę, który dzisiaj chciał zanurzyć się w Night City.

Cyberpunk 2077 tylko dla zarządu, dla pana Areczka tylko błędy

Studio jest już świadome problemu. Ma on związek z konfliktem sterowników dźwiękowych, w szczególności takich jak A-Studio, Nahimic oraz Sonic Studio. Warto to mieć na uwadze, jeśli w najbliższych dniach będziecie próbować uruchomić Cyberpunk 2077 na swoich komputerach. Tymczasowym rozwiązaniem jest wyłączenie tych konkretnych sterowników, zanim rozpoczniecie kolejną sesję w grze.

Reklama

Cyberpunk 2077 na PlayStation 4

Inna zagwozdka spotkała posiadaczy PlayStation 4, których także łatka 1.5 dotyczyła. Jeśli chcieli oni zagrać w tytuł z pozycji fizycznego nośnika, ten w ogóle się nie uruchamiał. Sprawa była tak poważna, że Sony musiało wypuścić nową aktualizację systemu, by odblokować grę poszkodowanym osobom.

Cieszy jednak fakt, że CD Projekt RED szybko reaguje na szkody, jakie spowodowała łatka 1.5. Tradycyjnie – martwi to, że one w ogóle się pojawiają, ponad rok po oryginalnej premierze produkcji. Wiemy jednak, że obecnie trwają prace nad przenoszeniem trofeów między PlayStation 4 oraz PlayStation 5, a także nad zwiększeniem prędkości animacji na konsoli Xbox Series S. Tam Cyberpunk 2077 działa zaledwie w 1440p oraz 30kl/s, co jest nieco rozczarowujące.

Mając te problemy na uwadze, dajcie znać jak u Was działa teraz Cyberpunk 2077. Pamiętajcie, że każde problemy możecie zgłaszać do CD Projekt RED bezpośrednio, logując się na forum internetowym gry. Nawet na platformie Steam, gra ma teraz oceny W większości pozytywne. Dlatego tym bardziej mamy nadzieję, ze obecne kłopoty są wyłącznie tymczasowe.