Nowy lokalizator na rynku. Tu też #XiaomiLepsze niż Apple i Samsung?

Już niebawem na rynku pojawi się nowy lokalizator. Xiaomi dołącza do firm, które chcą pomóc nam w szukaniu i odnajdywaniu przedmiotów. W dodatku wszystko wskazuje na to, że będzie to robić taniej niż konkurencja.

Xiaomi Tag już (prawie) bez tajemnic. Jaki będzie lokalizator Xiaomi?

Akcesorium waży zaledwie 10 gramów i ma dobrze pomyślaną obudowę, ułatwiającą przypinanie go do najrozmaitszych przedmiotów: od kluczy po walizkę podróżną. Wymiary to 46,5 × 31 × 7,2 mm. W dodatku dzięki pyło- i wodoszczelnej konstrukcji w klasie IP67 lokalizator może znaleźć zastosowanie w wielu różnych scenariuszach – nawet w mocno zapylonych i wilgotnych lokalizacjach.

Po stronie atutów lokalizatora Xiaomi Tag należy też zapisać kompatybilność zarówno ze smartfonami z Androidem (poprzez Find Hub), jak i z iPhone’ami (wykorzystując Apple Find My). Gdy pojawi się konieczność odnalezienia danego przedmiotu, wystarczy uruchomić aplikację i rozpocząć próbę lokalizacji przy użyciu technologii Bluetooth.

Poza tym w aplikacji można także zapisać standardowe miejsca przebywania danych przedmiotów i gdy opuszczą one te lokalizacje, w aplikacji pojawi się stosowny komunikat (wraz z informacją, kiedy ostatnio były widziane). Jeśli zaś dojdzie do faktycznego zgubienia (i odnalezienia przez kogoś innego) przedmiotu, Xiaomi Tag może przekazać znalazcy informacje o tym, do kogo należy.

Lokalizator Xiaomi Tag (fot. Xiaomi)

Na stronie produktu możemy odnaleźć informację, że lokalizator wytrzyma ponad rok na baterii, przy czym warto zwrócić uwagę na przypis – znajduje się tam bowiem wyjaśnienie, że pomiar został dokonany dla scenariusza, w którym każdego dnia użytkownik wykonuje cztery wyszukiwania głosowe. Ostatecznie więc czas może być wyraźnie dłuższy albo też krótszy. Od razu dodam, że Xiaomi Tag wykorzystuje wymienną baterię typu CR2032.

Xiaomi Tag może być jedną z tańszych opcji na rynku

Lokalizator Xiaomi Tag będzie sprzedawany pojedynczo, jak również w zestawach zawierających 4 sztuki. Na razie nie znamy cen, ale to prawdopodobnie zmieni się 28 lutego 2026 roku, kiedy odbędzie się oficjalna premiera produktu – wraz z serią Xiaomi 17.

Z wcześniejszych doniesień wynika, że na Starym Kontynencie wyniesie ~18 euro, co stanowi równowartość ~75 złotych. Tyle samo trzeba zapłacić za (dostępny między innymi w sklepach Action) Fresh ‘n Rebel Smart Finder. Jeśli zaś chodzi o kluczowych konkurentów, to Samsung Galaxy SmartTag 2 standardowo kosztuje 109,99 złotych, Apple AirTag 2 – 149 złotych, a Motorola Moto Tag – 169 złotych.

Jeśli informacje się potwierdzą, lokalizator Xiaomi będzie więc wyraźnie tańszy niż propozycja Samsunga i kosztować połowę ceny modelu Apple AirTag 2. W dodatku bez problemu zadziała ze smartfonami różnych producentów – zarazem wykorzystującymi Androida, jak i z iPhone’ami (a to duża przewaga). Cała trójka deklaruje też działanie ponad rok na baterii, odporność na wodę i pył oraz wygodne sterowanie z poziomu aplikacji. Z minusów zaś – Xiaomi Tag nie pozwoli skorzystać z łączności UWB, która znacząco zwiększa zasięg poszukiwań. Zatem odpowiedź na pytanie o to, czy znów będzie można powiedzieć, że #XiaomiLepsze, brzmi: to zależy.