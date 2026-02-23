iPhone 17 Pro w końcu staniał. Myślałem, że się nie doczekam

Do tej pory jedynie iPhone Air (bardzo szybko) taniał. Teraz jednak w niższej cenie można kupić również model iPhone 17 Pro. I choć nie jest to bardzo duża obniżka, to jednak w Waszej kieszeni zostanie trochę pieniędzy, a to dobrze, prawda?

iPhone 17 Pro w nowej, niższej cenie

W momencie premiery 9 września 2025 roku iPhone 17 Pro kosztował od 5799 złotych (za wersję 256 GB), przez 6799 złotych (za wariant 512 GB), aż do 7799 złotych (za konfigurację z 1 TB pamięci wbudowanej). Apple zatem utrzymało ceny na poziomie cen iPhone’a 16 Pro.

Cena modelu iPhone 17 Pro przez wiele miesięcy pozostawała na stałym, premierowym poziomie, na co wpływ miała ogromna popularność tego smartfona wśród klientów. Coś w końcu jednak drgnęło, ponieważ cena w końcu spadła – dopiero prawie pół roku od oficjalnej premiery urządzenia.

Aktualnie iPhone 17 Pro sprzedawany jest w renomowanych sklepach od 5499 złotych, choć w większości widnieje cena 5599 złotych, aczkolwiek niektóre nadal sprzedają wersję 256 GB za regularne 5799 złotych. W części przypadków widnieje informacja o promocji, a w innych 5599 złotych to „nowa cena”.

W związku z tym nie ma pewności, że cena iPhone 17 Pro 256 GB za jakiś czas nie wróci do pierwotnego poziomu, tj. 5799 złotych. To zatem dobry moment, aby kupić ten model i cieszyć się oszczędnością 200-300 złotych.

Taniej kupisz nie tylko iPhone 17 Pro, ale też Apple Watch series 11

Przy okazji warto wspomnieć, że w niższej cenie kupicie teraz nie tylko smartfon iPhone 17 Pro (oraz iPhone Air, chociaż jego zakup trzeba dobrze przemyśleć), ale też Apple Watch series 11. W momencie premiery kosztował on od 1899/2099 złotych za wersję 42/46 mm z aluminiową obudową.

Teraz Apple Watch series 11 42 mm GPS kupicie od 1549 złotych, a Apple Watch series 11 46 mm GPS od 1749 złotych. Przy zakupie zwróćcie koniecznie uwagę na rozmiar paska, ponieważ osobno sprzedawana jest wersja S/M oraz M/L.