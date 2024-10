Motorola na pomoc bałaganiarzom. Moto Tag kupisz już w Polsce

Motorola zaprezentowała Moto Tag idealnie przed sezonem wakacyjnym, ale do Polski lokalizator dotarł dopiero teraz. Początek roku akademickiego również można jednak uznać za całkiem dobry moment.

Lokalizator Motorola Moto Tag debiutuje w Polsce. Co oferuje?

Lokalizator Motorola Moto Tag, jak każde tego typu akcesorium, służy do lokalizowania urządzeń i innych przedmiotów, takich jak klucze, portfel czy plecak. Wykorzystuje w tym celu technologie Bluetooth LE i UWB (Ultra Wideband), a także sieć Google „Znajdź moje urządzenie”. Takie połączenie pozwala na precyzyjne określanie położenia tego, czego się szuka.

Moto Tag jest kompatybilny z ekosystemem Androida i oferuje szyfrowanie w formacie end-to-end, dzięki czemu dane o lokalizacji są widoczne wyłącznie dla właściciela lokalizatora (lub osoby, której zostaną udostępnione) i nie mogą zostać przechwycone „w locie”.

Moto Tag (fot. Motorola)

Akcesorium cechuje się również przyjemną dla oka, a przy tym praktyczną, bo wygodną w użyciu konstrukcją. Ta ostatnia jest także solidna – nie jest jej straszny brud czy kurz, a do tego wytrzymuje nawet 30-minutowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra (spełnia wymogi normy IP67). Dodatkowym autem jest bateria, której żywotność szacowana jest na okrągły rok.

Ciekawostką jest również specjalny przycisk wielofunkcyjny. Można go wcisnąć, aby zadzwonić na smartfon użytkownika – to funkcja domyślna, którą można zmienić, na przykład tak, by kliknięcie wyzwalało migawkę w aparacie. Mała rzecz, a cieszy.

Ile kosztuje lokalizator Moto Tag? Cena nie należy do najniższych

W Polsce mamy do wyboru dwie wersje kolorystyczne: zieloną i granatową. Niezależnie od tego, którą wybierzesz, za Moto Tag zapłacisz 169 złotych, a to cena wyższa niż w przypadku konkurencyjnych lokalizatorów Samsung Galaxy Smart Tag 2 czy Apple AirTag, które możesz kupić za ~130-140 złotych.

Ewentualnie możesz nieco zaoszczędzić, jeśli zdecydujesz się na zakup pakietu 4 lokalizatorów – cena takiego zestawu wynosi 599 złotych, a więc wychodzi ~150 złotych za sztukę. Mimo to – wciąż drożej, szczególnie że konkurencja też ma zestawy (4 Galaxy SmartTagi można mieć za ~420 złotych, a 4 AirTagi za ~470 złotych).