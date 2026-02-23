Samsung rozbudowuje Galaxy AI. Nowy agent zrobi za Ciebie jeszcze więcej

Sztuczna inteligencja w najnowszych smartfonach Samsunga będzie jeszcze potężniejsza niż dotychczas. Galaxy AI zostanie rozbudowane o kolejnego, dodatkowego agenta, co usprawni pracę i pozwoli użytkownikom korzystać z funkcji AI jeszcze płynniej.

Samsung rozbudowuje Galaxy AI o kolejnego agenta

Pakiet Galaxy AI zadebiutował na smartfonach z serii Galaxy S24 w 2024 roku. Od tamtego czasu opcje AI są intensywnie rozwijane, a ambitne plany południowokoreańskiego producenta zdają się nie mieć końca. Warto przypomnieć, że w lipcu 2025 roku Samsung ujawnił, jaka część funkcji opartych na sztucznej inteligencji zawsze będzie darmowa.

Teraz Samsung zapowiedział kolejne kroki w rozbudowywaniu sztucznej inteligencji. Ich zadaniem jest udostępnienie użytkownikom smartfonów z Galaxy AI bogatego, otwartego i zintegrowanego ekosystemu wieloagentowego. Dlatego też do grona dodatkowych agentów dołącza Perplexity. Rozwiązanie to ma zostać wdrożone w nadchodzących flagowych urządzeniach z linii Galaxy i – co najważniejsze – będzie w zintegrowane z najważniejszymi narzędziami Samsunga.

Czym zajmie się Perplexity wbudowane w ekosystem Samsung Galaxy AI?

Perplexity jako agent AI w najnowszych smartfonach Galaxy będzie uruchamiany za pomocą polecenia głosowego Hej, Plex! lub opcji szybkiego dostępu, np. poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ulokowanego na boku urządzenia – podobnie jak działa to w przypadku Gemini w wybranych smartfonach Samsunga. Nowy agent będzie głęboko osadzony w wybranych aplikacjach Samsunga, w tym w Notesie, Zegarze, Galerii, Przypomnieniach oraz Kalendarzu.

Uruchamianie Gemini za pomocą przycisku bocznego w smartfonie Samsunga (źródło: Samsung)

Samsung wspomina, że nowy, dodatkowy agent Perplexity wesprze użytkowników m.in. w wieloetapowych zadaniach oraz w wykonywaniu ich w jeszcze bardziej naturalny sposób, jednocześnie zapewniając większy wybór, elastyczność i kontrolę. Dzięki temu nie będzie konieczne przełączanie się pomiędzy wieloma aplikacjami, a praca stanie się płynniejsza i bardziej elastyczna.

Według Samsunga zdecydowana większość użytkowników (niemalże 8 na 10) korzysta z więcej niż dwóch agentów AI. Jednym z rozwiązań ma być zintegrowany agent, który będzie działał na poziomie systemu, a nie poszczególnych aplikacji. Dzięki temu Galaxy AI ma rozumieć kontekst, łączyć go i wspierać interakcje.

Jak wspomina Won-Joon Choi – prezes, dyrektor operacyjny (COO) i kierownik działu badań i rozwoju w dziale Mobile eXperience (MX) w Samsung Electronics – Galaxy AI działa jak koordynator, łącząc różne formy sztucznej inteligencji w jedno, naturalne i spójne doświadczenie.