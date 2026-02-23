iPhone znów ma być dostępny w czerwonym kolorze, ale teraz Apple nie podzieli się pieniędzmi

Apple już od kilku lat nie wprowadza na rynek iPhone’ow w czerwonym kolorze. Wedle najnowszych informacji firma z Cupertino ma jednak ponownie wykorzystać tę barwę w obudowie swoich smartfonów, aczkolwiek tym razem może nie podzielić się pieniędzmi z tytułu ich sprzedaży z potrzebującymi.

Ostatni czerwony iPhone PRODUCT(RED) zadebiutował w 2022 roku

Przez lata czerwony kolor był zarezerwowany dla wersji PRODUCT(RED), których sprzedaż wspierała inicjatywę (RED) – Apple współpracuje z nią od 2006 roku. Ostatnimi smartfonami, dostępnymi w takim wydaniu, były iPhone 14 i iPhone SE 2022 – oba miały premierę w 2022 roku, czyli ponad 3 lata temu.

iPhone 14 i 14 Plus (źródło: Apple)

Amerykanie podają, że współfinansowany przez nich Globalny Fundusz uratował od 2002 roku 75 milionów osób w ponad 100 krajach, a oni sami przekazali ponad 250 milionów dolarów, które zostały przeznaczone na finansowanie programów zwalczania AIDS.

Dzięki pieniądzom Apple 220 milionów osób otrzymało dostęp do badań na obecność wirusa HIV oraz objęto 45 milionów młodych osób usługami zapobiegania zakażeniom HIV, a do tego objęto 5,8 miliona matek zakażonych HIV leczeniem zapobiegającym przeniesieniu wirusa na dziecko.

W czasie pandemii COVID-19 zdecydowano się przekazać część środków na pomoc w walce z nią i jej skutkami.

Czerwony iPhone 18 Pro – tak, ale niekoniecznie PRODUCT(RED)

W sieci pojawiła się informacja, że iPhone 18 Pro może być dostępny w czerwonym kolorze, jednak jego odcień wskazuje, że niekoniecznie będzie to model z serii PRODUCT(RED). Raport używa bowiem określenia „głęboki czerwony”, a dotychczas wprowadzone na rynek urządzenia i akcesoria z tej linii miały mocny, intensywny, jaskrawy odcień czerwieni.

Ponadto iPhone Pro nigdy nie był częścią serii PRODUCT(RED) i zawsze miał obudowę w stonowanym kolorze, aczkolwiek w iPhone 17 Pro zrobiono wyjątek – mowa oczywiście o barwie kosmiczny pomarańcz. To teoretycznie tworzy furtkę dla tego, aby czerwony iPhone 18 Pro dołączył do rodziny PRODUCT(RED), lecz mimo wszystko – na tym etapie – wydaje mi się to mało prawdopodobne.

Powodem rozważania wprowadzenia na rynek czerwonego iPhone’a 18 Pro ma być ogromna popularność pomarańczowego iPhone’a 17 Pro Max w Chinach. Apple ma testować również brązową i fioletową obudowę, aczkolwiek – zdaniem Bloomberga – to warianty czerwieni, o której mowa (co dodatkowo przemawia za tym, że nie będzie to PRODUCT(RED)).

iPhone 18 Pro otrzyma ulepszony aparat przedni

Seria iPhone 17 przyniosła znaczącą rewizję aparatu przedniego, ponieważ Apple zastosowało w nim kwadratowy sensor, co pozwala robić zdjęcia w poziomie bez konieczności obracania smartfona. Cechuje się on też wyższą rozdzielczością – 18 Mpix, podczas gdy iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max miały 12 Mpix aparat na przodzie.

Wydawałoby się, że po wdrożeniu tak dużej zmiany Apple spokojnie mogłoby zamontować podobny aparat w kolejnej generacji, jednak jeden z chińskich informatorów twierdzi, że iPhone 18 Pro i 18 Pro Max będą miały matrycę o rozdzielczości 24 Mpix na przodzie, co ma stanowić „znaczącą poprawę”.

Poprzednie – wszystkie – iPhone’y w każdej generacji miały podobne aparaty na przodzie, więc należałoby się spodziewać podobnego kroku również w modelu iPhone 18, ale na tę chwilę nie ma o tym mowy.