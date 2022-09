Rozwijany smartfon LG – rzut okiem na urządzenie, którego nigdy nie dostaniemy

LG Rollable to sprzęt, którym Koreańczycy chwalili się w 2020 i 2021 roku – jeszcze w czasie, gdy myśleliśmy, że LG wciąż będzie wydawać swoje smartfony. Model z rozwijanym ekranem zniknął na długi czas, a teraz powraca, choć nie pojawi się w sprzedaży.

Reklama

LG Rollable w rękach youtubera

LG stwierdziło, że firmie nie opłaca się utrzymywać działu mobilnego, co poskutkowało zakończeniem produkcji jakichkolwiek smartfonów w 2021 roku. Jednym z ostatnich eksperymentalnych projektów był LG Rollable – wyjątkowy model ze zwijanym ekranem. Nigdy nie trafił do sprzedaży, ale wyprodukowane sztuki mogli kupić taniej odchodzący z firmy pracownicy. Teraz sprzęt trafił do rąk jednego z youtuberów.

LG Rollable był jednym z bohaterów CES 2021

Bulls Lab bliżej przyjrzał się urządzeniu. Urządzenie ma 6,8-calowy ekran OLED, który może się rozwinąć do przekątnej 7,4 cala (z proporcjami 1,5:1). Silniczek odpowiedzialny za pracę mechaniczną można aktywować, przesuwając palcem po dotykowym panelu na jednej z krawędzi. Ekran ten nie jest idealnie gładki, bo pod światło widoczne są zmarszczki, ale wciąż daleko im do zagięć znanych ze składanych smartfonów.

Zaletą rozwijanego ekranu jest pojawienie się dodatkowej dotykowej przestrzeni, gdy urządzenie znajduje się w stanie zwiniętym. Wyświetlane są na niej widżety, a nawet można zrobić sobie selfie, korzystając z głównego aparatu.

Jest też kilka nietypowych rozwiązań. Ze względu na swoją rozwijaną naturę, port USB-C musiał być przesunięty do boku dolnej krawędzi. Ponadto przyciski do sterowania głośności nie są fizyczne, a dotykowe. Do tego dostęp do gniazda SIM otwiera się dopiero po rozsunięciu ekranu. I na koniec – skaner linii papilarnych znajduje się na tylnej części obudowy.

9.1 Ocena

Rozwijany smartfon wciąż daje radę

Mimo że mamy do czynienia z urządzeniem projektowanym dwa lata temu, użyte podzespoły swobodnie wystarczyłyby i dziś. Procesor Qualcomm Snapdragon 888, 12 GB RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej i aparat główny 64 Mpix + 12 Mpix to komplet elementów, który zapewniłby dobre działanie wszystkich współczesnych aplikacji. Całość zasilana jest przez baterię 4500 mAh, co nie daje nadziei na zbyt długie przebiegi – zwłaszcza, że mechanizm rozwijania ekranu na pewno zużywa sporo energii.

Obudowa waży 285 g, co można porównać z Samsungiem Galaxy Z Fold 4, którego waga to 263 g. Ciężki gadżet, ale wśród „składańców” nie wyróżniałby się zbyt mocno – przynajmniej obciążeniem dla nadgarstka.

Niestety, LG Rollable nigdy nie trafi do oficjalnej dystrybucji. Być może pojedyncze sztuki trafią jeszcze w ręce testerów w postaci używanych egzemplarzy. Będzie jednak ich coraz mniej. Rozwijany model jest jednym z ostatnich świadectw innowacyjności i wielkości LG jako producenta smartfonów. Wielka szkoda, że nie miał szansy spróbować swoich sił na rynku.