Tekken 8 trafi na PlayStation 5! Zobacz zwiastun tej i innych gier ze State of Play

We wtorek, oprócz Nintendo Direct, odbyła się także druga konferencja, tym razem poświęcona produktom Sony. Na State of Play mogliśmy obejrzeć trailery nowych gier, takich jak: Tekken 8, Rise of The Ronin, czy Like a Dragon: Ishin. Posiadacze PlayStation 5 z całą pewnością mają na co czekać!

Tekken 8 pojawi się na PlayStation 5

Tym razem podczas ogłoszeń na State of Play, Sony nas nie zawiodło i przygotowało kilka ciekawych tytułów, a także powrót kultowej bijatyki. Na temat Tekkena 8 jeszcze niewiele wiemy, ponieważ dostaliśmy tylko trailer, informujący, że gra jest w produkcji i pokazujący gameplay i niesamowite efekty specjalne.

Warto tutaj podkreślić, że twórcy mówią, iż gra jest w trakcie przygotowań, a część rzeczy może się jeszcze zmienić do premiery. Sama produkcja „potrzebuje jeszcze trochę czasu” zdaniem Katsuhiro Harady, producenta wykonawczego i reżysera Bandai Namco Studio.

Like a Dragon: Ishin – poczuj się jak Yakuza

Chcesz poczuć się jak Yakuza? Wystarczy poczekać do lutego 2023 roku, żeby móc przetestować najnowszą produkcję w tym klimacie. Like a Dragon: Ishin to przygodowy thriller historyczny, a akcja będzie dziać się w latach 60. XIX wieku w mieście Kyo (wzorowanym luźno na Kioto).

Produkcja przeniesie nas do ery upadku samurajów, a głównym bohaterem ma być Sakamoto Ryoma – postać, której przypisuje się obalenie szogunatu oraz wprowadzenie w Japonii radykalnych zmian. Ryoma zabiera ze sobą także resztę swojej załogi. Goro Majima i inne gwiazdy Yakuzy dołączą do Ryomy jako przyjaciele lub wrogowie.

Jak widzimy na załączonym trailerze, gameplay robi wrażenie i fani mogą wyczekiwać premiery. Twórcy twierdzą, że dostępne będą cztery zabójcze style walki, a eliminować rywali będzie można nie tylko ostrzem, ale także ostrzeliwać ich z rewolweru (albo po prostu zrobić to gołymi pięściami). Gra powstanie na Unreal Engine 4, co ma nadać bardziej filmowego charakteru.

Warto zaznaczyć, że Like a Dragon: Ishin to w gruncie rzeczy remake. Gra oryginalnie trafiła na konsole PlayStation 3 oraz PlayStation 4 w 2014 roku jako Rya Ga Gotoku: Ishin. Nie można jej jednak było oficjalnie dostać w Europie ani USA. Z radością więc zapoznamy się z tym tytułem, zwłaszcza, że będzie dostępny w nowej oprawie.

PlayStation VR2 – Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge

Dzięki PlayStation VR2 teraz będziemy mogli poczuć się jak w Gwiezdnych Wojnach. W 2023 roku wyjdzie Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition. Przebudowano całą produkcję, dodając wiele ulepszeń sprzętu, a także wprowadzono inne zmiany, które mają na celu poprawić odczucia z gry.

Jak wygląda fabuła nadchodzącej gry z uniwersum Gwiezdnych Wojen? Rozpoczniemy swoją historię jako technik naprawy droidów, a historia nabierze rozpędu po tym, jak rozbijemy się na planecie Batuu po ataku Guavian Death Gang. Po drodze spotkamy kultowe postacie, takie jak: R2-D2, C-3PO (Anthony Daniels), Mistrz Jedi Yoda (Frank Oz) i Hondo Ohnaka (Jim Cummings).

Twórcy twierdzą, że wykorzystując możliwości PS VR2 będzie można zanurzyć się w świecie Gwiezdnych Wojen jak nigdy wcześniej. Gra dostępna będzie w 2023 roku, a wkrótce mamy poznać więcej szczegółów.

Dziedzictwo Hogwartu dostanie ekskluzywne zadanie

Chcesz poznać mroczną tajemnicę z Dziedzictwa Hogwartu? To przejdź przez ekskluzywne zadanie „Nawiedzony sklep Hogsmeade”. Gra trafi do nas dopiero 10 lutego 2023 roku, ale już teraz trwa przedsprzedaż. Na State of Play, Sony zapowiedziało nowe zadanie, które dostępne będzie tylko na PlayStation.

Cassandra Mason ma sklep, w którym nic nie jest takie, jakie się wydaje. Jakie złowrogie tajemnice kryją się pod sklepem Madam Mason i dlaczego tak bardzo chciała go sprzedać? To gracze muszą odkryć tę tajemnicę.

Dwie eksluzywne gry na PS5 – Stellar Blade (2023) / Rise of the Ronin (2024)

Sony wie, że bardzo mocno stoi ekskluzywnymi grami, dostępnymi przez pewien czas tylko na ich konsole. Teraz powstają aż dwie takie produkcje – Stellar Blade oraz Rise of the Ronin. Pierwsza z nich wcześniej była znana jako Project Eve. Fabuła jest dość prosta, ponieważ Eve spotyka swoich towarzyszy na opustoszałej ziemi, gdzie podejmie walkę o przyszłość ludzkości. W grze operować będziemy głównie legendarnym ostrzem.

Na trailerze możemy zauważyć, że gameplay jest dynamiczny i wydaje się być dość przyjemny. Niektórym osobom może się też trochę kojarzyć z Lost Arkiem pod kątem widowiskowości.

Team Ninja przygotowuje także nową grę akcji Rise of the Ronin. Jakby mało było nam japońskich klimatów, to Sony wypuści kolejną taką produkcję na swoje konsole. Projekt powstał siedem lat temu i jego tworzenie trwa do dzisiaj, a jak twierdzi Fumihiko Yasuda, Dyrektor Team Ninja, Sony mocno wspierało deweloperów w tej produkcji.

Rise of the Ronin to skoncentrowana na walce gra RPG akcji z otwartym światem, której akcja toczy się w Japonii w czasach wielkich zmian. Pod koniec XIX wieku, gdy kraj zmagał się z opresyjnymi władcami i zaraźliwymi chorobami. Jakby tego było mało, to trwała wojna domowa między szogunatem Tokugawa a frakcjami antyszogunatu.

Gracz wciela się w rolę Ronina, wojownika nie popierającego żadnej ze stron. Widzimy, że gra jest mocno widowiskowa i ma piękne krajobrazy. Producenci twierdzą też, że bardzo mocno postawili na wielowarstwową historię – ta ma jak najlepiej pokazać świat, a także motywacje napotkanych postaci.

Limitowana edycja pada do PS5 – God of War: Ragnarok i nowy trailer

Wiele razy wcześniej mogliśmy już nabyć limitowane pady do konsol od PlayStation, które decyduje się na tworzenie ich przy okazji wydań większych gier, szczególnie gdy te są ekskluzywne.

Limitowana edycja kontrolera bezprzewodowego DualSense wyjdzie 9 listopada, a zamówienia w przedsprzedaży można składać już od 27 września. Sama gra także ma mieć premierę 9 listopada.

Na wrześniowym State of Play, Sony pokazało nam także nowy zwiastun fabularny do God of War Ragnarok. Gra przyzwyczaiła nas już do łamania schematów, a tym razem Kratos i Atreus muszą zdecydować czy zwiąże ich los, czy też może wyjdą poza przeznaczenie.

Oprócz powyższych gier zapowiedziano także:

Demeo (PS VR2, premiera w 2023 roku),

Pacific Drive (PS5, premiera w 2023 roku),

Synduality (PS5, T.B.A.),

program lojalnościowy PlayStation Stars.

Słowem zakończenia trzeba przyznać, że na tym State of Play japońska firma ogłosiła wiele ciekawych produkcji, w których będziemy mogli się bawić w najbliższych miesiącach. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że trend zapowiedzi okazał się mocno azjatycki i to właśnie w tym klimacie możemy spodziewać się przynajmniej kilku większych produkcji.