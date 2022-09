Czy Surface Duo 2 zostanie uśmiercony przez Microsoft? Co planuje firma?

Chociaż w segmencie składanych smartfonów póki co zdecydowaną przewagę ma Samsung, to jednak inni producenci nie dają za wygraną i również pracują nad udoskonalaniem swoich konstrukcji. Nie inaczej jest również w przypadku Microsoftu, który przecież ma w swojej ofercie składane smartfony z serii Surface Duo. Ostatnio jednak pojawiły się problemy z jego dostępnością. Co to oznacza?

Microsoft wygasi produkcję swoich składaków?

W ciągu ostatnich tygodni składane urządzenie Microsoftu nie było dostępne w sprzedaży i całkowicie zniknęło z niektórych serwisów. To mogło sugerować, że producent po prostu zakończył jego produkcję. Pojawiały się doniesienia, które mówiły o tym, że firma mogła całkowicie porzucić projekt składanych smartfonów i po cichu uśmiercić Surface Duo 2. Byłoby szkoda…

Mimo tego, że smartfon został wprowadzony na rynek rok temu, to jednak to nadal ciekawa propozycja, która może być dla wielu alternatywą dla modeli Galaxy Z Fold, chociaż nieco różnią się od siebie sposobem podejścia do składanego smartfona. Samsung zastosował elastyczny, składany ekran. Z kolei Microsoft wyposażył swoje urządzenie w dwa standardowe ekrany, połączone solidnym zawiasem.

Producent dementuje plotki

Microsoft postanowił odnieść się do plotki o zaprzestaniu produkcji swojego składanego smartfona. Przedstawiciele firmy wysłali swoją odpowiedź do Windows Central. Producent wydał takie oświadczenie mimo tego, że produkt był niedostępny w oficjalnym sklepie Microsoft. W oświadczeniu firma potwierdziła, że nie został on wycofany z produkcji, a problemy z dostępnością produktu związane są z ograniczeniami dostaw:

Doświadczamy ograniczeń w dostawach, które wpływają na stan magazynowy urządzeń Surface Duo 2. Produkt nie jest wycofywany z produkcji. Nadal aktualizujemy i wprowadzamy innowacje w tej formie i jesteśmy podekscytowani zainteresowaniem klientów.

Zdecydowanie ciekawsza jest druga część tego krótkiego oświadczenia. Czy oznacza ona, że szykuje się następca tego składanego smartfona? W sieci pojawiły się również doniesienia, które sugerują, że ​​producent obecnie decyduje, czy pozostać przy istniejącej konstrukcji z dwoma ekranami, czy przejść na składaną konstrukcję z elastycznym ekranem (taką jak w Galaxy Z Fold 4).

Jeśli wybór padnie na drugą opcję, to szykuje się prawdziwa rewolucja i Surface Duo 3 może przynieść naprawdę duże zmiany. Za trzy tygodnie, 12 października firma zapowiedziała wydarzenie, na którym zaprezentuje nam nowe urządzenia z rodziny Surface. Możliwe, że wtedy producent zdradzi nam więcej informacji na temat zmian w swoich składanych smartfonach.