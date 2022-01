PUBG za darmo dla wszystkich!

PUBG pomimo kilku ładnych lat na karku wciąż zajmuje czołowe miejsce wśród najpopularniejszych gier typu battle royale, choć wcześniej trzeba było za niego zapłacić. Teraz się to zmieni, bowiem PUBG przechodzi na model free-to-play i będzie dostępny za darmo dla wszystkich.

PUBG przeżyje renesans?

Od premiery PlayerUknown’s Battleground minęło już przeszło 5 lat. I choć tytuł ten wciąż zarabia krocie (zwłaszcza w wersji mobilnej), to od jakiegoś czasu twórcy obserwują znaczący spadek graczy. Trudno się temu dziwić. W końcu na rynku gier battle royale panuje potężna konkurencja: Fortnite, Apex Legends, Call of Duty: Warzone czy mniej znany krewniak battle royale – Hunt: Showdown to zaledwie kilka z wielu produkcji nastawionych na właśnie taki typ zabawy.

Co więcej, PUGB był jedną z nielicznych gier battleroyale, za którą musieliśmy zapłacić. Warzone, Apex czy Fornite są dostępne w modelu free-to-play. Ogromnie cieszy mnie fakt, że w końcu PUBG będzie darmowy, bo sam chętnie spędziłbym z tym tytułem kilka wieczorów.

PlayerUknown’s Battleground w pełnej wersji będzie dostępne za darmo zarówno na PC, jak i konsolach PS4, PS5, Xbox One oraz XSX. Gracze już chwycili przynętę, bo po ogłoszeniu decyzji, na samym Steamie grę odpaliło kilkaset tysięcy osób.

Czy dzięki temu PUBG przeżyje drugą młodość? Cóż, z królującym Apex Legends raczej nie wygra, ale z pewnością ściągnie sporo nowych graczy. Dla osób, które jednak za tytuł ten zapłaciły (a mówimy tutaj o liczbie ponad 70 milionów osób) przygotowano specjalne pakiety skórek i inne cyfrowe gadżety wraz z DLC Battlegrounds Plus.

Czy takie battle royale może się spodobać?

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zetknąć się z żadną grą typu battle royale, to PUBG jak najbardziej warto poznać. To przecież właśnie ten tytuł wprowadził taki typ rozgrywki do świadomości masowego konsumenta. Na pewno też przygoda z PUBG będzie miłą odskocznią od Warzone czy Apex Legends.

Rozgrywka opiera się na banalnych, znanych schematach. Gracze zostają zrzuceni na mapę, gdzie zdobywają ekwipunek i eliminują siebie nawzajem. Z każdą chwilą obszar mapy się kurczy, więc coraz trudniej ukryć się przed innymi osobami. Grę wygrywa ostatni gracz, który utrzyma się przy życiu.