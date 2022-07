Droga do 6G. Jak przygotować się na wyłączenie sieci 2G i 3G?

Akcja partnerska

5G powoli rozgaszcza się już w naszych domach, więc trzeba mu zrobić więcej miejsca. Kiedy liderzy technologii opracowują już standard 6G, operatorzy przygotowują się już do wyłączenia sieci 2G oraz 3G. Jak się do tego przygotować i dlaczego jest to nieuniknione?

Najlepszy, choć najwolniejszy

Nawet, jeśli nie kojarzycie firmy Ookla, to z pewnością korzystaliście choć raz z usługi speedtest.net – jej autorskiej aplikacji do testowania prędkości pobierania i wysyłania na domowym łączu internetowym. Badania tej korporacji wskazały, że Polska ma najwolniejszą sieć 5G w Europie Środkowo-Wschodniej. Nic w tym dziwnego – jako jedyny kraj nie mamy jeszcze rozdysponowanego dedykowanego pasma 5G.

Do obsługi tego standardu w Polsce wykorzystuje się więc dotychczasowe zasoby radiowe, które są w rękach operatorów. Te, niegdyś, były przeznaczone dla starszych technologii. 2600 MHz w Plusie oraz 2100 MHz w Orange, Play i T-Mobile. Jako kraj zajęliśmy ostatnie miejsce w rankingu mediany prędkości pobierania 5G – te w 5G były nieco ponad dwukrotnie wyższe niż 4G.

Wyłączenie 3G nie poprawi jakości 5G, ale poprawi jakość połączeń i zasięg wszystkich klientów, którzy korzystają z 4G/LTE. Proces ten zacznie się dopiero w 2024 roku, aby dać wszystkim użytkownikom czas na wymianę urządzeń i kart SIM. Wszyscy operatorzy w Polsce czekają na aukcje dedykowanych pasm 5G, a wyłączenie 3G przyspieszy ogólnopolską poprawę jakości usług dostarczanych przez Orange.

fot. Orange

Od 1G do 5G, czyli ewolucja telekomunikacji w Polsce

Aby zrozumieć zachodzące przemiany, czasami trzeba spojrzeć się za siebie. Przypomnijmy więc sobie rozwój polskiej telekomunikacji, przyglądając się każdemu z dostępnych standardów połączeń w kraju. Przypomnimy ich najważniejsze cechy, kilka istotnych dat oraz technologicznych detali.

1G – działająca na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, do Polski trafiła dopiero w 1992 roku, za pośrednictwem sieci Centertel. Jedyna w zestawieniu sieć analogowa, która w dodatku nie była zbyt bezpieczna. Połączenia były tak drogie, że ich ceny podawano wówczas w dolarach. 35 centów za minutę połączenia wewnątrz sieci nie mówi dziś zbyt wiele, lecz z uwzględnieniem inflacji oraz przeliczenia na złotówki, zapłacilibyśmy 3,20 złotych za minutę takiej rozmowy.

– działająca na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, do Polski trafiła dopiero w 1992 roku, za pośrednictwem sieci Centertel. Jedyna w zestawieniu sieć analogowa, która w dodatku nie była zbyt bezpieczna. Połączenia były tak drogie, że ich ceny podawano wówczas w dolarach. 35 centów za minutę połączenia wewnątrz sieci nie mówi dziś zbyt wiele, lecz z uwzględnieniem inflacji oraz przeliczenia na złotówki, zapłacilibyśmy 3,20 złotych za minutę takiej rozmowy. 2G – pierwsza sieć cyfrowa, uruchomiona w Polsce w 1996 roku, za pośrednictwem operatorów Plus i Era. Abonenci Centertel nie musieli czekać jednak długo, bo jedynie do 1997 roku. Jako pierwsza umożliwiła wysyłanie wiadomości w systemie SMS. Z pomocą takich rozszerzeń, jak GPRS oraz EDGE, użytkownicy mogli przeglądać internet z zatrważającą prędkością 0,3 Mb/s.

pierwsza sieć cyfrowa, uruchomiona w Polsce w 1996 roku, za pośrednictwem operatorów Plus i Era. Abonenci Centertel nie musieli czekać jednak długo, bo jedynie do 1997 roku. Jako pierwsza umożliwiła wysyłanie wiadomości w systemie SMS. Z pomocą takich rozszerzeń, jak GPRS oraz EDGE, użytkownicy mogli przeglądać internet z zatrważającą prędkością 0,3 Mb/s. 3G – uruchomiona w 2004 roku zrewolucjonizowała przeglądanie internetu na mobilnych urządzeniach. Abonenci Orange mogli z niej skorzystać już w 2005 roku! Prędkości rzędu 7,4 Mb/s pozwoliły na swobodne surfowanie po sieci, lecz infrastruktura nie wytrzymała tak szybkiego napływu nowych użytkowników. Mimo wszystko, to jest moment, w którym pliki MP3 zaczęły gościć na telefonach zaskakująco często.

uruchomiona w 2004 roku zrewolucjonizowała przeglądanie internetu na mobilnych urządzeniach. Abonenci Orange mogli z niej skorzystać już w 2005 roku! Prędkości rzędu 7,4 Mb/s pozwoliły na swobodne surfowanie po sieci, lecz infrastruktura nie wytrzymała tak szybkiego napływu nowych użytkowników. Mimo wszystko, to jest moment, w którym pliki MP3 zaczęły gościć na telefonach zaskakująco często. 4G/LTE – dziś najbardziej powszechna sieć, która wystartowała w 2010 roku. Uruchomiona przez Orange w 2013 roku, dziś osiąga maksymalna prędkość internetu na poziomie 600 MB/s, zakładając, że wykorzystamy agregację pasm i system MIMO 4X4. Jest to niewątpliwie technologia, która na dobre polubiła Polaków z mediami społecznościowymi oraz wysoką jakością połączenia internetowego.

dziś najbardziej powszechna sieć, która wystartowała w 2010 roku. Uruchomiona przez Orange w 2013 roku, dziś osiąga maksymalna prędkość internetu na poziomie 600 MB/s, zakładając, że wykorzystamy agregację pasm i system MIMO 4X4. Jest to niewątpliwie technologia, która na dobre polubiła Polaków z mediami społecznościowymi oraz wysoką jakością połączenia internetowego. 5G – obecnie rozwijany standard technologii, gdzie prędkości pobierania konkurują ze światłowodem. Łącze, które bez problemu wykorzystamy w cloud-gamingu, a także strumieniowym przesyłaniu transmisji na żywo.

Warto zaznaczyć, że już dzisiaj 96% przepływu danych mobilnych w Polsce pochodzi z sieci 4G/LTE. Sieć 3G stanowi już w tej chwili zaledwie 3%, dlatego jej wyłączenie pozwoli uruchomić kolejną warstwę 4G/LTE na zwolnionej częstotliwości. A to oznacza, że wszyscy użytkownicy telefonów wspierających 4G i 5G skorzystają z poprawionej jakości działania usług. Wyłączenie 3G jest planowane na przełom lat 2024/2025, co daje mnóstwo czasu na przygotowanie się do tej zmiany.

Pozostaje więc zadać najważniejsze pytanie: jak przygotować się do wyłączenia 3G?

Przede wszystkim, należy posiadać telefon lub smartfon, który wspiera technologię VoLTE. Na dedykowanej stronie Orange znajdziecie listę urządzeń obsługujących to rozwiązanie. Ważnym jest również, aby być w posiadaniu karty SIM 4G/LTE, USIM lub eSIM. Jeśli nie orientujecie się, z jaką macie do czynienia, warto sprawdzić napis na karcie lub zapytać na infolinii operatora. Jeśli posiadana przez was karta nie jest jedną z wymienionych, możecie ją bezpłatnie wymienić w dowolnym salonie Orange. Więcej informacji znajdziecie na tej stronie.

Na świecie pracuje się również nad technologią 6G, dlatego im szybciej dotrzemy do pełni działania 5G, tym lepsze perspektywy dla Polski na przyszłość rozwoju w zakresie ogólnokrajowej telekomunikacji.

Jak Orange rozwija sieci 4G i 5G w Polsce?

Poprzez udostępnianie coraz większej liczby smartfonów z 5G swoim abonentom, Orange buduje coraz większą bazę użytkowników najnowszego standardu sieci mobilnej. Tylko klienci tej firmy posiadają już 1 mln sprzętów, które pozwalają na korzystanie z 5G. Tanie abonamenty oraz malejący koszt urządzeń sprawiają, że technologia ta staje się dostępna dla większości Polaków. Co najważniejsze, już wszystkie telefony i smartfony udostępniane przez Orange wspierają VoLTE, a to gwarancja doskonałej jakości połączeń głosowych.

Rozwój to jednak nie tylko smartfony. W kwietniu 2022 roku Orange uruchomiło w Warszawie Orange 5G Lab, które tworzy i testuje usługi związane z wykorzystaniem sieci 5G. Te następnie są testowane w tzw. showroomie – turystycznej części laboratorium, w której można sprawdzać przygotowane projekty z zakresu technologii VR czy też IoT.

W Bydgoszczy z kolei korporacja zbudowała prywatną sieć 4G/5G klasy przemysłowej – na potrzeby fabryki firmy Nokia. W Łodzi przygotowano z kolei kampus 5G dla start-upów znajdujących się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Czy chcemy tego, czy nie – 5G jest przyszłością, która dzieje się już dziś. Nie da się jej umknąć w żaden sposób, a i też nie warto.

Dzięki działaniom takich firm, jak Orange, nasze życie staje się prostsze, a nam zostaje więcej czasu dla siebie oraz najbliższych. I o to właśnie chodzi.

Materiał powstał przy współpracy z Orange Polska