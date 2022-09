Czy teraz coś się ruszy w sprawie aukcji 5G w Polsce? Rada Ministrów usuwa główną przeszkodę

Istnieje nadzieja, że blokowana przez ponad dwa lata aukcja 5G, która ma umożliwić rozwój szybkich sieci bezprzewodowych w Polsce, nareszcie się odbędzie. KPRM doszło w końcu do jakichś sensownych wniosków.

Publiczna sieć 5G wypada z ustawy o KSC

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa niemiłosiernie dłuży się w przygotowaniu. Ponieważ jest on powiązany ze wznowieniem aukcji dotyczącej częstotliwości, które mogliby wykorzystać operatorzy telefonii komórkowej w Polsce podczas rozbudowy sieci 5G, cały proces rozwoju szybkich sieci zawisł w próżni.

Przypomnijmy, że aukcja 5G dotycząca częstotliwości 3,6 GHz została wstrzymana w kwietniu 2020 roku. Początkowo powodem miała być pandemia koronawirusa, ale później pojawiły się kolejne przeszkody. Jedną z nich był właśnie projekt „polskiego 5G”, zakładającego powstanie publicznej sieci 5G w paśmie 700 MHz. Okazuje się, że sprawa ta nie jest już aktualna.

To przedstawiciele pokolenia millenialsów – właśnie dowiedzieli się, że aukcja 5G w Polsce ruszyła (źródło: Cyfryzacja KPRM)

Jak podaje serwis telko.in, powołując się na własne źródła, spotkanie w Kancelarii Premiera Rady Ministrów zaowocowało usunięciem całego drugiego punktu, zawierającego plan ustanowienia publicznej sieci 5G. Projekt nie miał dużego poparcia w rządzie. Oprócz tego operatorzy zgłaszali co do niego własne wątpliwości, a do tego wskazywali na niejasności zasad ich współpracy z tzw. „operatorem narodowym”.

Czy aukcja 5G nareszcie zostanie wznowiona?

Zapisy o powołaniu do życia publicznej sieci 5G wstrzymywało kontynuowanie prac nad Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa. Jeśli więc przeszkody te zostały usunięte, to teoretycznie, nowelizacja ustawy powinna teraz uzyskać ostateczny kształt i w końcu trafić do Sejmu. Na tym etapie otwierałoby to już pole do działania dla UKE. Urząd, bazując na odświeżonej ustawie, byłby w stanie uruchomić ponownie zamrożoną aukcję na częstotliwości radiowe z zakresu 3480-3800 MHz.

Niektórzy już teraz przewidują, że operacja ta mogłaby zostać przeprowadzona w październiku 2022 roku. Dużo zależy od tego, jak do sprawy podejdzie Kancelaria Premiera Rady Ministrów. Biuro premiera wcale nie skreśla projektu #polskie5G, a zapowiada oparcie go na nowych podstawach. Jeśli miałoby to ponownie zatrzymać aukcję 5G w Polsce, to… trudno nawet wskazać, kiedy ruszy ona z powrotem.