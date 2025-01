Aż 4 nowe tablety Lenovo zaprezentowane na CES 2025

Choć tablety jeszcze nie umarły, to – podobnie jak smartfonów – dziś debiutuje ich znacznie mniej niż kiedyś. Z tego powodu pozytywną niespodzianką jest premiera aż czterech nowych modeli marki Lenovo na targach CES 2025 w Las Vegas.

Cztery nowe tablety Lenovo – Yoga Tab Plus, Idea Tab Pro, Lenovo Tab i Legion Tab (8.8″, 3)

Tablety Lenovo Yoga Tab Plus i Idea Tab Pro łączy 12,7-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 2944×1840 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz, akumulator o pojemności 10200 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 45 W i złącze USB-C 3.2 Gen 1.

Ponadto ekran w modelu Yoga Tab Plus ma powłokę antyrefleksyjną i jasność do 900 nitów (HBM). Urządzenie wyposażono również w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 z grafiką Adreno 750, 16 GB RAM LPDDR5X, 512 GB pamięci wbudowanej typu UFS 4.0, aparat 13 Mpix na przodzie z obiektywem ultraszerokokątnym i duet 13 Mpix + 2 Mpix (do zdjęć makro) na tyle, 6 głośników (2 głośniki wysokotonowe i 4 głośniki niskotonowe SLS) z dźwiękiem Harman Kardon, 2 mikrofony, Wi-Fi 7 i system Android 15.

Lenovo Idea Tab Pro ma z kolei ekran o jasności do 400 nitów i będzie dostępny też w wersji Matte Edition z wyświetlaczem przypominającym papier i redukującym o 95% odblaski światła. Ponadto model ten zaoferuje procesor MediaTek Dimensity 8300 z Mali-G615 MC5 GPU, do 8 GB RAM LPDDR4X, do 256 GB pamięci typu UFS 4.0, 4 głośniki JBL z dźwiękiem dostrojonym przez Dolby Atmos, 2 mikrofony, Wi-Fi 6E, system Android 14 oraz aparaty 8 Mpix (f/2.0) na przodzie i 13 Mpix (f/2.2) na tyle.

Lenovo Idea Tab Pro (źródło: Lenovo)

Producent wspomniał też o modelu Lenovo Tab, który zaoferuje 10,1-calowy wyświetlacz i będzie można do niego dokupić różne etui, w tym Clear Case z podstawką, Folio Case zapewniające większą ochronę i Play Suite stworzone z myślą o dzieciach. Szczegółowa specyfikacja i wygląd nie zostały jednak ujawnione.

Ostatnią z zapowiedzianych na CES 2025 nowości z tego segmentu jest gamingowy tablet Lenovo Legion Tab (8.8”, 3) – tak, to jego oficjalna nazwa rynkowa. Wyposażono go w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, do 12 GB RAM LPDDR5X i 256 GB pamięci wbudowanej oraz 8,8-calowy wyświetlacz o rozdzielczości QHD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 165 Hz i próbkowania dotyku z prędkością do 288 Hz (144 Hz w grach).

Lenovo Legion Tab (8.8”, 3) | źródło: Lenovo

Urządzenie otrzymało również akumulator o pojemności 6550 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 45 W przez port USB-C, aparaty 8 Mpix na przodzie i 13 Mpix na tyle, dwa głośniki i dwa mikrofony oraz moduły łączności Bluetooth 5.4 i WI-Fi 7. Fabrycznie wgrany system to Android 14 z nakładką ZUI 16.1 – producent deklaruje, że udostępni aktualizacje do Androida 15, 16 i 17, a do tego zapewni aktualizacje zabezpieczeń przez 4 lata, do 2029 roku. Całość ma wymiary 208,54×129,46×7,7 mm i waży 350 gramów (+/- 10 gramów).

Ceny, dostępność