Chcesz testować gry i masz ponad 16 lat? CD Projekt RED zaprasza

CD Projekt RED wyszło z nową inicjatywą do swojej społeczności graczy. Twórcy takich hitów jak Wiedźmin 3 czy Cyberpunk 2077 przygotowali specjalny program dla testerów gier „Red Playtesting Program”. O co w nim chodzi i jak się do niego zapisać?

Czym jest Red Playtesting Program?

CD Projekt RED ciągle zaskakuje swoją społeczność graczy, ale nie zawsze w pozytywny sposób. Premiery zarówno Cyberpunka 2077, jak i next-genowej aktualizacji do Wiedźmina 3 stanęły pod znakiem całej masy błędów, exploitów i ogólnie słabej optymalizacji produkcji. Zapewne jest to jeden z powodów, przez które firma zdecydowała się na stworzenie „Red Playtesting Program”. Czym jest ten program i do kogo jest skierowany?

CD Projekt RED zapowiada go w ten sposób: Chcesz pomóc nam tworzyć jeszcze lepsze gry? Zapisz się do naszego programu i stań się częścią bazy osób playtestujących CD Projekt RED. W skrócie jest to specjalny program, w ramach którego gracze będą mogli bawić się w nowe produkcje CDP jeszcze na etapie ich tworzenia. Warto jednak od razu zaznaczyć, że dostanie się na takie testy nie jest jednoznaczne z byciem testerem gier, ponieważ ci otrzymują za swoją pracę pieniądze, a tutaj nic takiego nie będzie miało miejsca – testy mają charakter charytatywny.

Co trzeba wiedzieć o playtestach?

Jeżeli zdecydowałeś się na wzięcie udziału w playtestach, to możesz się do nich zapisać, logując się na swoje konto GOG, a następnie zapisując się na stronie projektu oraz wypełniając formularz zgłoszeniowy. Program w całości będzie prowadzony w języku angielskim i może w nim wziąć udział każdy, kto skończył 16 lat. Testy odbywać się będą w siedzibie CD Projekt RED w Warszawie.

Warto także wspomnieć, że nie będziesz mógł pochwalić się, w jaką produkcję zagrałeś. Każdy z testerów będzie musiał podpisać NDA, czyli umowę o zachowaniu poufności. Z całą pewnością projekt przysłuży się do podniesienia poziomu nowych produkcji CD Projekt RED.

Można jednak zastanowić się, czy za takie testy nie należy się graczom jakiekolwiek wynagrodzenie lub chociaż zwrot kosztów podróży? Dajcie znać, jakie jest Wasze zdanie w tym temacie.