Tajwański producent w ostatnich dniach zaprezentował bardzo szeroką i mocno zróżnicowaną ofertę laptopów, w tym też Chromebooków. Nowościami są także modele z serii Swift X, które mogą pochwalić się mocnymi podzespołami oraz kolorowymi obudowami.

Nowe laptopy Acer Swift X są superwydajne i bardzo kolorowe

Nowy model SFX14-51G ma 14-calowy ekran o rozdzielczości 2240×1400 pikseli, waży 1,4 kg i ma aluminiową obudowę o grubości 17,9 mm, zatem jest ultramobilnym sprzętem, którego transport nie będzie żadnym wyzwaniem. W jego wnętrzu znajdują się procesory Intel Core 12. generacji z nawet 14 rdzeniami oraz karta graficzna NVIDIA GeForce RTX3050 Ti.







14-calowy model SFX14-51G – źródło Acer

Producent informuje, że model SFX14-51G wyposażono w wentylator, wlot powietrza w klawiaturze i podwójne ciepłowody, które mają skutecznie rozpraszać ciepło, dzięki czemu użytkownik nie doświadczy spadku wydajności nawet przy dużym obciążeniu podczas wykonywania wymagających zadań.

Co więcej, model SFX14-51G może się pochwalić certyfikatem Intel Evo, co gwarantuje, że szybko reaguje na polecenia użytkownika, zapewnia bardzo długi czas pracy na akumulatorze, wspiera technologię szybkiego ładowania i bez problemu współpracuje z innymi urządzeniami.

Nieco większy model SFX16-52G wyposażono natomiast w 16-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2560×1600 pikseli, procesory Intel Core 12. generacji z maksymalnie 14 rdzeniami (6 rdzeni P i 8 rdzeni E) oraz dedykowaną kartę graficzną Intel Arc. Ponadto na jego pokładzie znajduje się jeszcze wydajniejszy system rozpraszania ciepła, na który składają się dwa wentylatory, podwójne miedzianie ciepłowody, wlot powietrza w klawiaturze i powiększony wylot z boku.

To jedyne różnice – poza tym nowe laptopy z serii Swift X są już praktycznie identyczne. Oba pracują pod kontrolą systemu Windows 11 i mają ekran IPS o proporcjach 16:10, który zajmuje 92,22% powierzchni klapy, a do tego zapewnia 100% pokrycie gamy kolorów sRGB i jasność do 400 nitów. Ponadto producent chwali się, że zastosował technologie BluelightShield, ExaColor i Color Intelligence, które mają poprawiać jakość wyświetlanego obrazu i sprawiać, że praca z komputerem będzie bardziej komfortowa.







16-calowy model SFX16-52G – źródło Acer

Nowe laptopy z serii Acer Swift X zaoferują także do 32 GB LPDDR5 RAM, do 2 TB pamięci na dyskach PCIe SSD, obsługę WiFi 6E (802.11ax), dwa porty USB 3.2 Gen 1 Type-C ze wsparciem dla Thunderbolt 4 i dwa USB 3.2 Type-A oraz złącze HDMI 2.0 i czytnik linii papilarnych.

Jednocześnie producent deklaruje, że laptopy zapewnią świetną jakość komunikacji dzięki przedniej kamerze FHD MIPI, która korzysta z rozwiązania o nazwie Acer Temporal Noise Reduction (TNR) – jego zadaniem jest redukować szumy i dostarczać wysoką jakość obrazu nawet przy słabym oświetleniu. Z kolei technologia PurifiedVoice z funkcją AI Noise Reduction mają sprawić, że prowadzone rozmowy staną się wyraźniejsze. Do kompletu jest jeszcze standard DTS.

Acer nie podał informacji na temat cen i dostępności nowych Swiftów X, ale aspekty te będą się różnić w zależności od rynku dystrybucji urządzeń.