Acer Predator Triton 500 SE to potężny laptop z najnowszą kartą GeForce. Są też inne nowości

Acer zaprezentował nowe laptopy stworzone z myślą o wymagających użytkownikach – graczach, a także twórcach. Najpotężniejszym z nich jest Predator Triton 500 SE z najszybszą dostępną na rynku mobilną kartą graficzną. Co najciekawsze, ma na pokładzie dość nietypową, jak na swoją klasę, pamięć operacyjną. Acer ogłosił także nowe wersje popularnych laptopów, wyposażone w najnowsze generacje procesorów Intela i AMD.

Acer Predator Triton ma na pokładzie najpotężniejszą mobilną kartę graficzną NVIDII

Na tegorocznych targach CES 2022 nie mogło zabraknąć Acera, czyli jednego z kluczowych producentów laptopów na rynku. W naszym kraju propozycje firmy są szalenie popularne, a to ze względu na atrakcyjną wycenę za wydajne komponenty. Cechują się wysokim stosunkiem ceny do jakości – szczególnie model Nitro 5, o którego najnowszej odsłonie już za chwilę.

Na początku chciałbym omówić najbardziej zaawansowanego z rodziny – laptopa Acer Predator Triton 500 SE. Jego budowa wcale nie sugeruje, że mamy do czynienia z laptopem do gier. Jest bowiem bardzo elegancki, stonowany, obudowa została pozbawiona dodatkowych typowo gamingowych akcentów – bryła została wykonana z czarnego metalu. Spodoba się zatem fanom minimalizmu, którzy wykorzystują swoje urządzenie do pracy, jak i zabawy.

Specyfikacja laptopa także nie powinna nikogo rozczarować. Predator Triton 500 SE ma na pokładzie topową kartę graficzną GeForce RTX 3080 Ti, która została ogłoszona na ostatniej konferencji NVIDII. GPU będzie miało do dyspozycji potężny procesor – Intel Core i9 12. generacji, sparowany z dyskiem SSD o pojemności 2 TB oraz 32 GB pamięci operacyjnej na kościach… LPDDR5. Zaraz, dlaczego nie standardowe DDR5 SO-DIMM? Tego nie wiemy, niemniej jednak łączenie pamięci stworzonej z myślą o energooszczędnych urządzeniach z tak potężnym procesorem może mieć swoje skutki w postaci niższej wydajności.

Acer Predator Triton 500 SE ma zintegrowany wyświetlacz o przekątnej 16 cali w proporcjach 16:10, pracujący w rozdzielczości WQXGA 2560 x 1600 pikseli. Matryca jest odświeżana w 240 Hz, jej czas reakcji to 3 ms i oferuje NVIDIA G-SYNC. Z dodatkowych cech warto wspomnieć o jasności 500 nitów i pokryciu barw DCI-P3.

W kwestii złącz urządzenie jest kompletne – ma czytnik kart SD, dwa porty Thunderbolt 4 z obsługą DP i PD. Są tu także złącza USB 3.2 czy HDMI 2.1. Laptop ma kosztować 3499 euro (równowartość ~16000 złotych).

Acer Helios 300 będzie dostępny w dwóch wersjach

Model po środku – Acer Helios 300 – na pierwszy rzut oka sugeruje, że mamy do czynienia z propozycją dla graczy. Ma typowo gamingowy design z ogromnym logiem, a jego bryła jest bardziej „agresywna”. Na początek dodam, że urządzenie będzie dostępne w dwóch wersjach – z wyświetlaczem o przekątnej 15,6 cala, jak i 17,3 cala.

Na pokładzie laptopa znajduje się najnowszy procesor Intel Core i7 12. generacji, sparowany maksymalnie 32 GB pamięci operacyjnej DDR5-4800 i 2 TB wbudowanej pamięci wewnętrznej SSD PCI-Express 4.0. Układ jest wspierany kartą graficzną GeForce RTX 3080. Niezależenie od przekątnej, wyświetlacz cechuje się rozdzielczością WQHD 2560 x 1440 pikseli z odświeżaniem na poziomie 165 Hz.

Urządzenie ma standardowo pełny zakres złącz – port Thunderbolt, dwa złącza USB 3.2 2. generacji. Urządzenie obsługuje Wi-Fi 6E, a także HDMI 2.1. Acer Triton 300 w wersji 15,6 cala kosztuje 2299 euro (~10520 złotych), zaś za wariant 17,3-calowy przyjdzie nam zapłacić 2399 euro (~10980 złotych).

Nowe Acer Nitro 5 mogą okazać się bardzo opłacalnymi laptopami

Najtańszymi zaprezentowanymi laptopami Acera są przedstawiciele z serii Nitro 5. Ofertę uzupełnią cztery laptopy – z procesorami AMD, jak i propozycjami Intela w konfiguracjach z różnymi wyświetlaczami. Nitro 5 został wyposażony w procesor Intel Core i7 12. generacji, 1 TB SSD PCIe 4.0, maksymalnie 32 GB pamięci operacyjnej DDR4-3200 oraz kartę graficzną GeForce RTX 3070 Ti.

Na pokładzie laptopa znajduje się 15,6- lub 17,3-calowy wyświetlacz IPS, pracujący w rozdzielczości WQHD o odświeżaniu 165 Hz i czasie reakcji 3 ms. Specyfikacja urządzenia obejmuje także Wi-Fi 6, pełny zakres złącz w tym HDMI 2.1 oraz port Thunderbolt 4. Nitro 5 15,6 cala z procesorem Intel kosztuje 1549 euro (~7090 złotych), natomiast wersja 17,3 cala – 1649 euro (~7550 złotych).

W przypadku konfiguracji z procesorami AMD jest nieco inaczej – laptopy mają bazować na najnowszych CPU Czerwonych z serii Ryzen 6000, wykonanych w 6 nm procesie litograficznym. Procesory będą wspierane 32 GB pamięci operacyjnej DDR5-4800 oraz kartą graficzną GeForce RTX 3070 Ti. Model 15,6 cala ma mieć matrycę pracującą w rozdzielczości Full HD z odświeżaniem 144 Hz, natomiast wariant 17,3 cala – WQHD 165 Hz.

Acer Nitro 5 będzie jednym z pierwszym laptopów, wspierającym złącze USB 4, na jego pokładzie znajdą się także standardowe USB 3.2, Thunderbolt 4 oraz HDMI 2.1. Model 15,6 cala został wyceniony na 1599 euro (~7300 złotych), a 17,3 cala – 1699 euro (~7770 złotych).