Ta nowa ładowarka to ideał dla kociarzy

Marka Ugreen zaprezentowała nową kocią ładowarkę. Powiedzieć o niej, że jest urocza, to jak nic nie powiedzieć. Poza tym wyróżnia się lekkością, niewielkimi rozmiarami, a gdy nie ładuje urządzeń może pełnić rolę figurki kolekcjonerskiej.
Urocza kocia ładowarka dołącza do portfolio Ugreen
Do grona produktów Ugreen dołącza nowa szybka ładowarka GaN o mocy 45 W. Nie byłoby w tym nic wyjątkowego, gdyby nie przeurocza konstrukcja urządzenia. Model ten przyjął formę zaokrąglonej figurki kota z pyszczkiem, uszami, rozdzielonym korpusem i ogonem, dzięki czemu nie można powiedzieć, by był nudny.
Ładowarki jest w kolorze białym, uzupełniona brązowymi i czerwonymi elementami. Całość wygląda nieco jak figurka kolekcjonerska, która po zakończonym ładowaniu może zdobić biurko. Jak twierdzi Gizmochina – ładowarkę wykończono płynnym silikonem przyjaznym dla skóry.
Jeśli chodzi o sam sprzęt, urządzenie oferuje wiele profili ładowania, takich jak 5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A i 20 V/2,25 A. Oznacza to, że naładuje różne urządzenia, w tym smartfony, tablety, urządzenia audio, do gier czy wybrane laptopy. Port USB typu C ulokowano w górnej części odłączanej głowy kota, gdzie można podłączyć kabel do ładowania. Aby naładować urządzenie należy natomiast oddzielić głowę kota od pozostałej części sprzętu.
Ładowarka oferuje zakres napięcia wyjściowego od 100 do 240 V przy częstotliwości 50/60 Hz oraz waży około 115 g. Jej wymiary wynoszą 63,25 x 52,5 x 48 mm. Najnowszy uroczy model ładowarki Ugreen póki co wprowadzany jest na rodzimy, chiński rynek, gdzie wyceniono go na 89 juanów (~50 złotych). Na ten moment nie wiadomo, czy sprzęt pojawi się na globalnym rynku.
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Ugreen – specjalista od wyjątkowych ładowarek i powerbanków
Warto przypomnieć, że Ugreen tworzy zarówno zwyczajne, jak i nieco bardziej wymyślne ładowarki, stacje dokujące czy powerbanki, takie jak np. niewielki Ugreen Nexode PB503. W lutym 2025 roku chiński producent zaprezentował też sprzęt konkurencyjny dla Apple AirTag. Lokalizator Ugreen CM817 SmartTag jest kompatybilny z systemem Apple Find My i przyjął formę cienkiej karty, którą można przypiąć go kluczy czy zmieścić w portfelu.