Ta nowa ładowarka to ideał dla kociarzy

Marka Ugreen zaprezentowała nową kocią ładowarkę. Powiedzieć o niej, że jest urocza, to jak nic nie powiedzieć. Poza tym wyróżnia się lekkością, niewielkimi rozmiarami, a gdy nie ładuje urządzeń może pełnić rolę figurki kolekcjonerskiej.

Urocza kocia ładowarka dołącza do portfolio Ugreen

Do grona produktów Ugreen dołącza nowa szybka ładowarka GaN o mocy 45 W. Nie byłoby w tym nic wyjątkowego, gdyby nie przeurocza konstrukcja urządzenia. Model ten przyjął formę zaokrąglonej figurki kota z pyszczkiem, uszami, rozdzielonym korpusem i ogonem, dzięki czemu nie można powiedzieć, by był nudny.

Ładowarki jest w kolorze białym, uzupełniona brązowymi i czerwonymi elementami. Całość wygląda nieco jak figurka kolekcjonerska, która po zakończonym ładowaniu może zdobić biurko. Jak twierdzi Gizmochina – ładowarkę wykończono płynnym silikonem przyjaznym dla skóry.

Nowa ładowarka Ugreen dla kociarzy (źródło: Gizmochina)

Jeśli chodzi o sam sprzęt, urządzenie oferuje wiele profili ładowania, takich jak 5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A i 20 V/2,25 A. Oznacza to, że naładuje różne urządzenia, w tym smartfony, tablety, urządzenia audio, do gier czy wybrane laptopy. Port USB typu C ulokowano w górnej części odłączanej głowy kota, gdzie można podłączyć kabel do ładowania. Aby naładować urządzenie należy natomiast oddzielić głowę kota od pozostałej części sprzętu.

Nowa ładowarka Ugreen dla kociarzy (źródło: Gizmochina)

Ładowarka oferuje zakres napięcia wyjściowego od 100 do 240 V przy częstotliwości 50/60 Hz oraz waży około 115 g. Jej wymiary wynoszą 63,25 x 52,5 x 48 mm. Najnowszy uroczy model ładowarki Ugreen póki co wprowadzany jest na rodzimy, chiński rynek, gdzie wyceniono go na 89 juanów (~50 złotych). Na ten moment nie wiadomo, czy sprzęt pojawi się na globalnym rynku.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Jaki powerbank z wbudowanym przewodem? Najlepsze modele dla zapominalskich

Ugreen – specjalista od wyjątkowych ładowarek i powerbanków

Warto przypomnieć, że Ugreen tworzy zarówno zwyczajne, jak i nieco bardziej wymyślne ładowarki, stacje dokujące czy powerbanki, takie jak np. niewielki Ugreen Nexode PB503. W lutym 2025 roku chiński producent zaprezentował też sprzęt konkurencyjny dla Apple AirTag. Lokalizator Ugreen CM817 SmartTag jest kompatybilny z systemem Apple Find My i przyjął formę cienkiej karty, którą można przypiąć go kluczy czy zmieścić w portfelu.