Ugreen stworzył tanią alternatywę dla AirTaga

Marka Ugreen opracowała nowy lokalizator. Tym razem sprzęt przybrał postać cienkiej karty, która łączy się z siecią Apple FindMy. I jest dużo tańszy niż AirTag. Co oferuje i na ile go wyceniono?

Ugreen stworzył mocnego konkurenta dla Apple AirTag

Lokalizatory to niewielkie urządzenia, z pomocą których da się śledzić obiekty. Tracker można umieścić w walizce, torbie, samochodzie czy przyczepić do kluczy – wszystko po to, aby na bieżąco monitorować położenie przedmiotów, łatwo je znajdować czy nawet namierzyć złodzieja.

Jednym z najbardziej znanych lokalizatorów jest AirTag, opracowany przez Apple i oferowany na rynku od kwietnia 2021 roku. Technologiczny gigant z Cupertino obecnie pracuje nad drugą generacją tego sprytnego sprzętu. Według ostatnich informacji produkcja AirTag 2 ma wystartować już w 2025 roku, tymczasem marka Ugreen zaprezentowała nieco tańszą wersję trackera kompatybilną z Apple Find My.

Lokalizator Ugreen CM817 SmartTag (źródło: ITHome)

Lokalizator Ugreen CM817 SmartTag: cena i specyfikacja

Tracker Ugreen został już wprowadzony na chiński rynek. Wyceniono go na 109 juanów, czyli równowartość około 61 złotych, podczas gdy oryginalny Apple AirTag na stronie producenta obecnie kosztuje 249 juanów (w Polsce 149 złotych). Co oferuje ta sporo tańsza alternatywa?

Lokalizator Ugreen nie został opracowany w formie okrągłego guzika, a w postaci lekkiej karty o grubości zaledwie 1,7 milimetra, którą można zmieścić w portfelu. Nowy lokalizator oferuje potrójny system naprowadzania lokalizacji na mapie, a także alerty dźwiękowe i świetlne za pomocą LED-owej lampy błyskowej.

Tracker Ugreen generuje też powiadomienia, gdy iPhone zostanie rozłączony. Urządzenie łączy się z aplikacją Find My za pośrednictwem Bluetooth Low Energy (BLE), dzięki czemu użytkownik może na bieżąco śledzić lokalizację. CM817 SmartTag oferuje też funkcję ostrzegania przed śledzeniem przez inne trackery.

Lokalizator Ugreen CM817 SmartTag (źródło: ITHome)

Lokalizator wyposażono w akumulator o pojemności 155 mAh z ładowaniem magnetycznym. Z informacji przekazanych przez producenta wynika, że jednorazowe naładowanie wystarcza na około 12 miesięcy działania. Sprzęt oznaczono klasą IP68, co gwarantuje odporność na wodę i pył.

Ugreen CM817 SmartTag łączy się z siecią Apple Find My i może być obsługiwany przez urządzenia z systemami iOS 14.5, iPadOS 14.5, macOS 12.5 i nowszymi. Lokalizator można udostępnić na maksymalnie pięciu urządzeniach oraz połączyć go z Apple ID.