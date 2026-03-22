Jeszcze do niedawna były rzadkością, ale ostatnio coraz częściej w sklepach pojawiają się powerbanki z wbudowanymi przewodami. Zupełnie mnie to nie dziwi, bo to naprawdę praktyczne rozwiązanie. Trzeba pamiętać tylko o tym, by zabrać ze sobą powerbank (i by był naładowany), ale już nie o tym, by mieć też ze sobą kabelek. Wybór modeli jest spory i dlatego powstał ten ranking – aby pomóc Ci wybrać ten idealny dla Ciebie.

Dla kogo powerbank z wbudowanym przewodem to idealna opcja?

Powerbank z wbudowanym kablem to dobre rozwiązanie przede wszystkim dla zapominalskich i roztargnionych. Zwalnia z konieczności pamiętania o tym, by mieć przy sobie przewód (a przy okazji eliminuje ryzyko, że zostawimy go w pokoju hotelowym czy też że przypadkowo wypadnie z torebki przy szukaniu czegoś zupełnie innego). Skutecznie zwiększa wygodę.

Choć to stosunkowo nowe rozwiązanie, w sklepach można już znaleźć wiele różnych akcesoriów tego rodzaju. Ich producenci prezentują rozmaite podejścia do tematu. Niektórzy z nieużywanego kabelka pozwalają zrobić uchwyt, inni umożliwiają zwinięcie przewodu do środka, aby nie zajmował niepotrzebnie przestrzeni w torbie czy torebce. Są też tacy, którzy integrują z powerbankiem więcej niż jeden kabel.

W tym rankingu znajdziesz, moim zdaniem, najlepsze powerbanki z wbudowanymi przewodami, jakie można obecnie kupić. Na zestawienie składa się 7 modeli o pojemności 10000 mAh, 20000 mAh, 25000 mAh i 30000 mAh. Starałem się zmieścić w nim akcesoria o różnej charakterystyce i reprezentujące różne półki cenowe, aby pomóc Ci w odnalezieniu ideału.

Ceny powerbanków w rankingu rozpoczynają się od kilkudziesięciu złotych, a kończą w okolicach 350 złotych. Oto modele, które polecam…

Jaki powerbank z wbudowanym przewodem? Ranking 2026:

Anker Zolo – dobry powerbank z wbudowanym przewodem do 100 złotych

– dobry powerbank z wbudowanym przewodem do 100 złotych Baseus Bipow 2 Pro – tani powerbank o dużej pojemności

– tani powerbank o dużej pojemności Xiaomi 67W Power Bank (Integrated Cable) – szybki powerbank z kabelkiem

– szybki powerbank z kabelkiem Ugreen PB723 – powerbank z przewodem do ładowania laptopa

– powerbank z przewodem do ładowania laptopa Ugreen PB552 – szybki i pojemny powerbank z dwoma przewodami

– szybki i pojemny powerbank z dwoma przewodami Anker A1695 – po prostu powerbank kompletny

– po prostu powerbank kompletny 3mk PastelUp – magnetyczny powerbank z wbudowanym przewodem

Myślę, że nie ma sensu przedłużanie, przejdźmy więc do konkretów, czyli omówienia poszczególnych modeli. Innymi słowy:

Zaczynamy!

Anker Zolo – dobry powerbank z wbudowanym przewodem do 100 złotych

Nasz ranking otwiera Anker Zolo – świetna opcja, jeśli nie masz wygórowanych wymagań, lecz chcesz kupić dobry i stosunkowo tani powerbank z wbudowanym przewodem USB typu C. Ten ostatni może służyć zarówno do ładowania urządzeń, jak i samej baterii. Poza nim oddaje do Twojej dyspozycji jeszcze dwa gniazda USB, więc niczego mu nie brakuje.

Anker Zolo (fot. Anker)

Anker Zolo kosztuje niecałe 100 złotych i to zarówno w lżejszym i bardziej pojemnym wydaniu o pojemności 10000 mAh, jak i zapewniającym większy zapas energii, ale cięższym i grubszym wariancie o pojemności 20000 mAh. W obu przypadkach oferuje szybkie ładowanie z mocą 22,5 W, a możliwość pracy z wysokim i niskim napięciem pozwala uzupełniać energię zarówno w smartfonie, jak i mniejszych akcesoriach, pokroju słuchawek czy zegarka.

Najważniejsze cechy powerbanku Anker Zolo:

pojemność: 10000 mAh / 20000 mAh,

maks. moc ładowania: 22,5 W,

interfejs: 1 przewód USB-C, 1 port USB-C, 1 port USB-A,

obsługiwane protokoły: PD, QC, SCP, FCP, PPS,

wymiary: 141×72×15,4 mm (10000 mAh), 141×72×23 mm (20000 mAh),

waga: 229 g (10000 mAh), 392 g (20000 mAh),

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Anker Zolo (20000 mAh) ok. 80 zł

Baseus Bipow 2 Pro – tani powerbank o dużej pojemności

Jednym z najbardziej godnych polecenia producentów powerbanków z wbudowanym przewodem jest Baseus, nie mogło więc zabraknąć go i w naszym zestawieniu. Konkretnie wybór padł na model Baseus Bipow 2 Pro, którego atutem jest bardzo atrakcyjny stosunek ceny do oferowanych możliwości. Konkretnie polecamy go ze względu na wysoką pojemność (nawet 30000 mAh) za nieduże pieniądze, ale na uwagę zasługuje również z innych względów.

Baseus Bipow 2 Pro (fot. Baseus / RTV Euro AGD)

Do jego atutów należy chociażby płaski przewód w przeplocie – mniej podatny na uszkodzenia niż typowy kabelek. W dodatku, gdy nie jest używany, może pełnić funkcję uchwytu. Powerbank Baseus ma też cyfrowy wyświetlacz wskazujący poziom naładowania akumulatora, a do tego umożliwia równoczesne ładowanie nawet trzech urządzeń. Maksymalna moc uzupełniania energii wynosi 22,5 W (w przypadku Androida) i 20 W (dla iPhone’a). Kompaktowe gabaryty stanowią dopełnienie całości.

Najważniejsze cechy powerbanku Baseus Bipow 2 Pro:

pojemność: 10000 mAh / 20000 mAh / 30000 mAh,

maks. moc ładowania: 22,5 W,

interfejs: 1 przewód USB-C, 1 port USB-C, 1 port USB-A,

obsługiwane protokoły: PD, QC, SCP,

wymiary: 122×69×18 mm (10000 mAh), 122×69×32 mm (20000 mAh), 122×70×43 mm (30000 mAh),

waga: 204 g (10000 mAh), 356 g (20000 mAh), 507 g (30000 mAh),

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Baseus Bipow 2 Pro (10000 mAh) ok. 80 zł

Gdzie kupić? Baseus Bipow 2 Pro (20000 mAh) ok. 100 zł

Gdzie kupić? Baseus Bipow 2 Pro (30000 mAh) ok. 140 zł

Xiaomi 67W Power Bank (Integrated Cable) – szybki powerbank z kabelkiem

Przechodzimy na nieco wyższy poziom. Kolejna propozycja zainteresuje Cię, jeśli zależy Ci przede wszystkim na wysokiej prędkości ładowania. Polecany w rankingu powerbank Xiaomi z wbudowanym przewodem oferuje moc sięgającą aż 67 W. W połączeniu z dużą pojemnością (10000 mAh lub 20000 mAh) pozwala to na błyskawiczne uzupełnianie energii w smartfonie, tablecie czy nawet laptopie. Szczególnie że akcesorium może się też pochwalić szeroką kompatybilnością. Sama bateria natomiast może być ładowana z mocą 65 W.

Xiaomi 67W Power Bank (Integrated Cable) / fot. Xiaomi

Poza zintegrowanym kabelkiem powerbank ma jeszcze po jednym porcie USB typu C i USB typu A, umożliwiając równoczesne ładowanie trzech urządzeń. Komfort dodatkowo poprawia cyfrowy wyświetlacz ze wskazaniem poziomu naładowania, a 9-elementowe zabezpieczenia chronią samo akcesorium, jak i podłączony sprzęt. Kompaktowe gabaryty i nienaganna estetyka to kolejne atuty.

Najważniejsze cechy powerbanku Xiaomi 67W Power Bank (Integrated Cable):

pojemność: 10000 mAh / 20000 mAh,

maks. moc ładowania: 67 W,

interfejs: 1 przewód USB-C, 1 port USB-C, 1 port USB-A,

obsługiwane protokoły: PD, QC, Apple 2.4A, BC, PPS,

wymiary: 115×66×26 mm (10000 mAh), 140×72×31,2 mm (20000 mAh),

waga: 247 g (10000 mAh), 415 g (20000 mAh),

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Xiaomi 67W Power Bank (10000 mAh) ok. 150 zł

Gdzie kupić? Xiaomi 67W Power Bank (20000 mAh) ok. 170 zł

Ugreen PB723 – powerbank z przewodem do ładowania laptopa

Jeszcze większą moc oferuje Ugreen PB723 – powerbank do ładowania laptopa, tabletu i smartfona (nawet równocześnie!). Łącznie pozwala Ci wykorzystać nawet 130 W, przy czym z pojedynczego portu wyciągniesz maksymalnie 100 W – dzięki obsłudze PD 3.0 to dość, by w MacBooku Pro 16 po pół godziny wskaźnik naładowania pokazywał 45%. Poza dużymi urządzeniami, możesz też uzupełnić energię w zegarku lub słuchawkach – umożliwia to tryb niskiego natężenia prądu.

Ugreen PB723 (fot. Ugreen)

Ugreen PB723 jest kompatybilny z większością popularnych protokołów ładowania: to nie tylko PD, ale też QC, PPS, AFC, FCP czy SCP. To czyni go dobrym powerbankiem do współpracy z praktycznie każdym popularnym urządzeniem na rynku. Pojemność 20000 mAh również świadczy o jego uniwersalności, a całość uzupełnia poręczna konstrukcja z wbudowanym przewodem i sporych rozmiarów wyświetlaczem.

Najważniejsze cechy powerbanku Ugreen PB723:

pojemność: 20000 mAh,

maks. moc ładowania: 130 W (do 100 W z jednego portu),

interfejs: 1 przewód USB-C, 1 port USB-C, 1 port USB-A,

obsługiwane protokoły: PD, QC, AFC, SCP, FCP, PPS,

wymiary: 131×54×51 mm,

waga: 476 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Ugreen PB723 (20000 mAh) ok. 200 zł

Ugreen PB552 – szybki i pojemny powerbank z dwoma przewodami

Kolejną propozycją jest Ugreen PB552 – powerbank o jeszcze większej mocy, a do tego wyposażony nie w jeden, lecz dwa przewody USB typu C. Poza nimi dysponuje również portami USB-C i USB-A, a cechuje się pojemnością aż 25000 mAh, co czyni go wszechstronnym i uniwersalnym magazynem energii. Równocześnie nadal jest całkiem poręczny i spełnia kryteria lotnicze, co pozwala zabrać go na pokład wielu samolotów (ma mniej niż 100 Wh).

Ugreen PB552 (fot. Ugreen)

Łączna moc oferowana przez ten powerbank wynosi 165 W, przy czym z jednego portu da się wyciągnąć maksymalnie 140 W. Istnieje również możliwość równoczesnego ładowania nawet czterech urządzeń, a dwóch z mocą 100 W + 65 W, dzięki czemu można przykład w tym samym czasie uzupełniać energię w laptopie i szybko ładować akumulator smartfona. Na dobrą sprawę jedynym minusem jest cena, oscylująca wokół 350 złotych.

Najważniejsze cechy powerbanku Ugreen PB552:

pojemność: 25000 mAh,

maks. moc ładowania: 165 W (do 140 W z jednego portu),

interfejs: 2 przewody USB-C, 1 port USB-C, 1 port USB-A,

obsługiwane protokoły: PD, PPS,

wymiary: 131×54×51 mm,

waga: 476 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Ugreen PB552 (25000 mAh) ok. 350 zł

Anker A1695 – po prostu powerbank kompletny

Świetną alternatywą dla wyżej opisanego modelu jest Anker A1695. Jego regularna cena jest bardzo podobna, ale to nic trudnego, by znaleźć go obecnie w sklepach taniej nawet o stówkę. Zdecydowanie zasługuje na to, by nazwać go powerbankiem kompletnym. Ma dwa wbudowane przewody (w tym jeden zwijany), oferuje łączną moc aż 165 W (w tym do 100 W z pojedynczego portu – i to każdego USB-C) i cechuje się dużą pojemnością: 25000 mAh.

Anker A1695 (fot. Anker)

Umożliwia równoczesne ładowanie nawet czterech urządzeń (w tym laptopa), a kolorowy wyświetlacz pozwala kontrolować jego status (nie tylko poziom naładowania, ale też temperaturę i aktualnie stosowane moce). Nie należy przy tym do szczególnie ciężkich i jest wygodny w transporcie.

Najważniejsze cechy powerbanku Anker A1695:

pojemność: 25000 mAh,

maks. moc ładowania: 165 W (do 100 W z jednego portu),

interfejs: 2 przewody USB-C, 1 port USB-C, 1 port USB-A,

obsługiwane protokoły: PD, QC, AFC, SCP, PPS,

wymiary: 157×54×49 mm,

waga: 595 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Anker A1695 (25000 mAh) ok. 260 zł

3mk PastelUp – magnetyczny powerbank z wbudowanym przewodem

Ranking powerbanków z wbudowanym przewodem zamyka 3mk PastelUp, odznaczający się nietuzinkową estetyką, ale też obecnością dwóch pól magnetycznych (zgodnych ze standardami MagSafe oraz Qi). Oznacza to, że możesz równocześnie ładować nawet trzy urządzenia (w tym smartfon i smartwatch Apple), bez konieczności noszenia ze sobą jakichkolwiek dodatkowych kabelków. A w razie czego jeszcze jeden dodatkowy przewód (USB-C / Lightning) znajduje się w specjalnym wycięciu z boku obudowy.

3mk PastelUp (fot. Tabletowo.pl)

Zaprojektowany przez ekipę polskiej firmy 3mk powerbank ma pojemność 10000 mAh i umożliwia ładowanie z mocą maksymalnie 22,5 W. Jego konstrukcja jest estetyczna i praktyczna, a przysłowiową wisienką na torcie jest wyświetlacz wskazujący status akumulatora. Do wyboru są cztery pastelowe kolory.

Najważniejsze cechy powerbanku 3mk PastelUp:

pojemność: 10000 mAh,

maks. moc ładowania: 22,5 W,

interfejs: 1 przewód USB-C, 1 port USB-C, 1 port USB-A, 2 pola magnetyczne

obsługiwane protokoły: PD, MagSafe, Qi,

cena i dostępność:

Zatem jaki powerbank z przewodem wybrać?

Najprostsza odpowiedź, jakiej mogę udzielić, brzmi: jeden z wyżej polecanych. Jeśli jednak nie udało Ci się znaleźć w rankingu modelu dopasowanego do Twoich potrzeb, przejrzyj katalogi godnych polecenia producentów, takich jak Anker, Baseus, Ugreen czy Xiaomi. Każdy z nich ma w swojej ofercie rozmaite modele o różnej pojemności i różnej mocy.