Polska nie zgarnęła punktów w Albanii, ale Ty możesz zgarnąć 10 GB internetu w Orange

We wczorajszym meczu polscy piłkarze przegrali w starciu z reprezentacją Albanii, tracąc aż dwie bramki, ale klienci Orange mogą zyskać dodatkowe 10 GB internetu na pocieszenie po porażce biało-czerwonych. Jak skorzystać z oferty?

Orange rozdaje internet na otarcie łez

Pomarańczowy operator chętnie rozdaje swoim klientom dodatkowe paczki internetu. Regularnie informujemy Was m.in. o kolejnych dodatkowych pakietach, które można zgarnąć, odbierając cotygodniowe prezenty w ramach akcji „Środy z Orange”.

Po meczach reprezentacji Polski w piłce nożnej pomarańczowy operator również rozdawał dodatkowe GB w kolejnych edycjach akcji „GB za gole”, która trwa już od kliku lat. Niedawno jednak informowaliśmy Was, że ta oferta zostanie wycofana przez firmę. Dodatkowa paczka internetu, jaką możecie zgarnąć po niechlubnej przegranej polskich orłów w Tiranie, to już ostatnia odsłona tej akcji.

Po wygranej naszych piłkarzy z Wyspami Owczymi kibice mogli odebrać 13 GB dodatkowego internetu. Tym razem Orange przygotowało dla swoich klientów 10 GB pakiet danych na pocieszenie, który każdy będzie mógł przeznaczyć, na co tylko chce. Lepiej jednak nie tracić cennych GB na oglądanie powtórek wczorajszych popisów naszych reprezentantów. Kto może skorzystać z oferty i jak odebrać bonus?

Jak skorzystać z oferty?

Odebranie dodatkowego pakietu danych jest bardzo proste. Można to zrobić na kilka sposobów. Aby odebrać GB w aplikacji „Mój Orange”, wystarczy ją uruchomić i przejść do zakładki „dla Ciebie” lub „dla Firm”. Drugim sposobem jest wysłanie SMS-a o treści POWODZENIA na numer 233. Opłata za wysłany SMS jest zgodna z cennikiem taryfy klienta. Z kolei wszyscy korzystający z Orange Flex, by odebrać dodatkowe 10 GB internetu, muszą wpisać POWODZENIA w aplikacji, w zakładce „Kody promocyjne”.

źródło: Orange

Jak zawsze w przypadku tej promocji, operator nie daje wiele czasu na wykorzystanie darmowych gigabajtów. Firma podkreśla, że po aktywacji dodatkowego pakietu jest na to dokładnie 7 dni. Bonusowych GB nie można także wykorzystać poza granicami naszego kraju, w roamingu. Dodatkowe 10 GB można odebrać tylko do dzisiaj, tj. 11 września 2023 roku, do godziny 22:58.