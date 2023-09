Jutro zakończy się nieudany rozdział w historii Apple

Nie wszystko, czego dotknie się Apple, zamienia się w złoto, choć gigant z Cupertino naprawdę ma talent do tworzenia bestsellerów. Ten iPhone nim jednak nie był. I nie będzie, bo już jutro ma zniknąć z oferty amerykańskiego producenta.

Już jutro Apple pożegna tego iPhone’a. Większość osób nie będzie za nim tęsknić

Apple często zdarza się iść pod prąd. I choć nie wszystkie pomysły producenta wydają się logiczne, to „emejzing” jego marki często pomaga je sprzedać. Niestety (nie tylko dla niego) nie udało się to w przypadku iPhone’a mini, bowiem seria ta została anulowana po wypuszczeniu na rynek zaledwie dwóch generacji. A już jutro może nadejść jej definitywny koniec.

iPhone 13 mini (fot. Tabletowo.pl)

Apple ma w zwyczaju po premierze nowych smartfonów wycofywać ze sprzedaży starsze modele. W zeszłym roku tak się stało z iPhone’em 12 mini, choć iPhone 12 pozostał w ofercie. Wiele wskazuje na to, że podobnie może być w tym roku po jutrzejszej prezentacji serii iPhone 15 – iPhone 13 nie zniknie ze sklepu producenta, ale iPhone 13 mini już tak.

Skąd takie przypuszczenie?

Poza oczekiwaniem zwyczajnej „powtórki z rozrywki”, wskazują na to suche fakty. Mark Goorman z Bloomberga zauważył bowiem, że zapasy magazynowe iPhone’ów 12 i 13 mini są na wyczerpaniu, co oznacza, że producent ich nie uzupełnia – a to jasno wskazuje, że oba modele najpewniej zostaną już jutro oficjalnie wycofane ze sprzedaży, przynajmniej w sklepie Apple, bo u dystrybutorów z pewnością wciąż będą dostępne (aż ci wyprzedadzą wszystko, co mają na stanie).

W związku z tym osoby, które liczyły na obniżkę ceny iPhone’a 13 mini po premierze serii iPhone 15, mogą się przeliczyć. Obecnie model ten kosztuje w sklepie Apple w Polsce od 3999 złotych, ale w sklepach z elektroniką można go kupić już za 3299 złotych (mowa oczywiście o oficjalnej, autoryzowanej dystrybucji; niedawno widziałem od 3149 złotych). Niewykluczone, że w nadchodzących tygodniach pojawią się promocje na niego, skoro sam producent postawi na nim krzyżyk, a do tego popyt na niego jest relatywnie niewielki.

Ponadto osoby, które chcą korzystać z naprawdę kompaktowego smartfona, mogą szukać egzemplarzy „z drugiej ręki” na popularnych portalach – iPhone’ów 13 mini na nich nie brakuje, a ceny zaczynają się już od ~2000 złotych.