Wysyp promocji na Samsungi Galaxy S23. Można sporo zyskać

Z jednej strony, szczerze mówiąc, już trochę nudzi mnie pisanie o kolejnej promocji na najnowsze flagowce Samsunga, bo od ich premiery nie było momentu, aby dało się je kupić w regularnej cenie bez żadnych benefitów. Osoby, które jeszcze nie zdecydowały się na ich nabycie, mają kolejną, świetną okazję ku temu – dostępne oferty są naprawdę na bogato.

Kumulacja promocji na smartfony z serii Samsung Galaxy S23

Zazwyczaj promocje mają proste zasady, ale nie w tym przypadku. Oferta różni się bowiem w zależności od sklepu, aczkolwiek wspólnym mianownikiem dla każdego jest to, że po zakupie smartfona z serii Galaxy S23 do 23 kwietnia 2023 roku, a więc tylko do najbliższej niedzieli, można otrzymać w prezencie słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds 2 Pro, które obecnie w oficjalnej polskiej dystrybucji kosztują od 949 złotych.

Po zakupie smartfona z serii Samsung Galaxy S23 można otrzymać słuchawki Galaxy Buds 2 Pro w prezencie (źródło: Samsung)

Aby otrzymać słuchawki, należy kupić smartfon z serii Galaxy S23 do 23 kwietnia 2023 roku w sklepie uwzględnionym w regulaminie (zamieszczamy go poniżej) i aktywować go do 30 kwietnia 2023 roku (tj. uruchomić z włożoną kartą SIM polskiego operatora na minimum pięć minut, zapewnić dostęp do internetu i zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego – EULA), a następnie zalogować się do aplikacji Samsung Members i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Regulamin promocji „Promocja ECOSYSTEM: Rodzina Galaxy S23 ze słuchawkami Samsung Galaxy Buds 2 Pro w kolorze czarnym – Kwiecień 2023” (PDF)

O ile opisana powyżej promocja jest prosta, o tyle kolejne oferty już nie, bowiem nie każdy sklep przygotował taką samą propozycję. W związku z tym przytoczymy wybrane z nich, ale zostawiamy Wam już decyzję o tym, gdzie kupicie smartfon z serii Galaxy S23 i tym samym jakie benefity zyskacie.

Promocja na Galaxy S23 różni się w zależności od sklepu

W sklepie internetowym Samsunga otrzymacie rabat 50 złotych za każde wydane 500 złotych, w związku z czym zapłacicie:

4149 złotych za Galaxy S23 128 GB (taniej o 450 złotych),

4349 złotych za Galaxy S23 256 GB (taniej o 450 złotych),

5249 złotych za Galaxy S23+ 256 GB (taniej o 550 złotych),

5699 złotych za Galaxy S23+ 512 GB (taniej o 600 złotych),

6149 złotych za Galaxy S23 Ultra 8/256 GB (taniej o 650 złotych),

6799 złotych za Galaxy S23 Ultra 12/512 GB (taniej o 700 złotych),

7849 złotych za Galaxy S23 Ultra 12 GB/1 TB (taniej o 750 złotych).

Ponadto, kupując na oficjalnej stronie internetowej Samsunga, możecie otrzymać do 500 złotych w punktach Samsung Rewards na następne zakupy (300 złotych za zakup Galaxy S23, 400 złotych za Galaxy S23+ i 500 złotych za Galaxy S23 Ultra), a także skorzystać z nawet 10% zniżki studenckiej. Tutaj znajdziesz instrukcję, jak otrzymać zniżkę. Istnieje też możliwość rozłożenia płatności na 20 rat 0%.

W podobnych cenach kupicie smartfony z serii Samsung Galaxy S23 w sklepie RTV Euro AGD, gdzie również otrzymacie bon na kolejne zakupy w tej sieci – od 300 do 500 złotych. W tym sklepie także możecie rozłożyć płatność za smartfon na 20 rat 0% – w ramach specjalnej promocji będziecie jednak musieli je płacić dopiero od września 2023 roku.

Identyczne warunki obowiązują również w Media Expert, ale ten sklep nie dostarczy Wam już bonu o wartości od 300 do 500 złotych na kolejne zakupy. Dostaniecie natomiast kod na trzymiesięczny dostęp do Spotify Premium za 0 złotych, aczkolwiek mogą z niego skorzystać wyłącznie nowi subskrybenci – obecni i byli już nie.

Ciekawą promocję przygotował też sklep NEONET, który również da Wam bon o wartości od 300 do 500 złotych za zakup smartfona z serii Galaxy S23, a do tego zapłaci za Was pierwszą ratę, jeśli wybierzecie spłatę w 20 ratach 0%. Dzięki temu zapłacicie:

3894,05 złotych za Galaxy S23 128 GB (4099 złotych w przypadku płatności z góry),

4084,05 złotych za Galaxy S23 256 GB (4299 złotych w przypadku płatności z góry),

4929,55 złotych za Galaxy S23+ 256 GB (5189 złotych w przypadku płatności z góry),

5357,05 złotych za Galaxy S23+ 512 GB (5639 złotych w przypadku płatności z góry),

5765,55 złotych złotych za Galaxy S23 Ultra 8/256 GB (6069 złotych w przypadku płatności z góry),

6383,05 złotych za Galaxy S23 Ultra 12/512 GB (6719 złotych w przypadku płatności z góry).

Ponadto w sklepie NEONET jest dostępny Samsung Galaxy S23 Ultra 12 GB/1 TB w cenie od 7049 złotych, aczkolwiek w takiej tylko w sklepach stacjonarnych (jeśli go znajdziecie). W sklepie internetowym zamówicie od ręki zaś taką wersję od 7749 złotych.

Sklep x-kom nieco inaczej podszedł do promocji na Galaxy S23, bowiem sprzedaje je w regularnych cenach, ale również dorzuca bon o wartości od 300 do 500 złotych na kolejne zakupy, a do tego też oferuje kolejny voucher o wartości 300 złotych do wykorzystania na kolejne zakupy po napisaniu opinii na temat zakupionego smartfona (dotyczy wybranych modeli – tutaj znajdziecie ich aktualną listę).

Na tym jednak x-kom nie poprzestaje, bowiem automatycznie dorzuca do każdego smartfona z serii Samsung Galaxy S23 ładowarkę sieciową (o mocy 15 W, 25 W lub 35 W – w zależności od oferty). Do tego możecie otrzymać starter T-Mobile i kod rabatowy o wartości 35 złotych do wykorzystania na zakupy w x-kom za minimum 300 złotych – w tym celu w koszyku trzeba wpisać kod promocyjny starter.

Ponadto możecie zyskać darmowe naprawy przez rok po gwarancji – aby sobie to zapewnić, trzeba w komentarzu do zamówienia wpisać hasło „samsung-gwarancja”.

Krótkie podsumowanie

Jak zostało zasygnalizowane – różne sklepy przygotowały różne promocje. Ponadto po zakupie smartfona z serii Samsung Galaxy S23 możecie otrzymać kod na cztery miesiące YouTube Premium za 0 złotych, ale mogą go aktywować tylko nowi subskrybenci, którzy wcześniej nie korzystali z YouTube Premium.

W najniższej cenie najnowsze flagowce Samsunga kupicie w sklepie NEONET, ale pod warunkiem, że zdecydujecie się na raty (których trzeba pilnować lub ustawić zlecenie stałe na koncie – w przeciwnym wypadku zapłacicie odsetki). Najdrożej smartfony sprzedaje x-kom, jednak jednocześnie oferuje on największy pakiet gratisów, w tym ładowarkę w zestawie, której nie ma w pudełku z Samsungami Galaxy S23, a także wydłużoną gwarancję.

To dla wielu osób może być mocny argument, szczególnie że urządzenia będą wspierane nawet pięć lat, zatem gwarancja bezpłatnej naprawy po wygaśnięciu gwarancji producenta i rękojmi sklepu może być atrakcyjną wizją dla klienta.