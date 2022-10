Kononowicz przewidział ten smartfon, a teraz kupisz go w Play

Gdyby Krzysztof Kononowicz w 2006 roku wygrał wybory na prezydenta Białegostoku, to tego smartfona by nie było na polskim rynku, podobnie jak niczego innego. Żarty żartami, ale jego producentem naprawdę jest Nic. A teraz kupisz go również w sieci Play.

Smartfon Niczego dostępny w Play

Nothing phone (1) miał narobić zamieszania na rynku smartfonów, lecz mimo że zadebiutował oficjalnie w lipcu 2022 roku, nie dokonał żadnej rewolucji. Producent mocno podgrzał atmosferę przed jego premierą, ale dziś po tym żarze nie ma ani śladu, a przydałby się akurat w te coraz chłodniejsze, jesienne wieczory.

Do tej pory Nothing phone 1 był dostępny wyłącznie w wybranych sklepach z elektroniką za gotówkę lub na raty. Od teraz można go jednak kupić również w sieci Play, która jest jedynym polskim operatorem, sprzedającym to urządzenie. W sprzedaży dostępna jest zarówno wersja 8/128 GB, jak i 12/256 GB, ale obie tylko w kolorze czarnym, białego nie ma na stanie, przynajmniej w sklepie internetowym.

Wariant 8/128 GB bez umowy kosztuje w Play 2299 złotych, a 12/256 GB – 2619 złotych, czyli tyle samo, ile w sklepach, które są oficjalnymi dystrybutorami Nothing phone (1). Urządzenie można też wziąć wraz z umową na abonament, na przykład:

8/128 GB – abonament SOLO M 5 G za 50 złotych miesięcznie + rata 60 złotych co miesiąc za sprzęt + opłata na start w wysokości 859 złotych.

12/256 GB – abonament SOLO M 5G za 50 złotych miesięcznie + rata 60 złotych co miesiąc za sprzęt + opłata na start w wysokości 1179 złotych.

Co oferuje Nothing phone (1)? Specyfikacja

Największym bajerem w tym modelu niewątpliwie jest podświetlenie Glyph, które może migać na różne sposoby. A jest to możliwe, ponieważ pokrywa panelu tylnego jest przezroczysta. Ponadto niewątpliwie mocną stroną urządzenia jest również wsparcie dla ładowania indukcyjnego Qi o mocy do 15 W, choć funkcja ta pojawia się w coraz większej liczbie nieflagowych, przystępniejszych cenowo smartfonów z Androidem.

fot. Mateusz Chronowski / Tabletowo.pl

Na pokładzie Nic telefon (1) znajduje się też m.in. 6,55-calowy ekran OLED Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 778G+, akumulator o pojemności 4500 mAh, który można też ładować przewodowo z mocą 33 W (ładowarki nie ma jednak w zestawie), a także aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.45) na przodzie i dwa 50 Mpix na tyle: szerokokątny (f/1.88) z OIS i ultraszerokokątny (f/2.2) o kącie widzenia 114°.

Smartfon wciąż działa na systemie Android 12 – aktualizację do Androida 13 otrzyma dopiero w 2023 roku. Urządzenie ma wymiary 159,2×75,8×8,3 mm i waży 193,5 grama.