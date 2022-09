Coś dla twórców – Facebook i Instagram testują szybkie przełączanie się między profilami

Facebook i Instagram niespecjalnie ułatwiają prowadzenie wielu kont. Jeśli mamy pod opieką kilka, to wiemy, jaką mordęgą jest wieczne przeklikiwanie się między profilami. Meta zamierza to zmienić.

Ułatwiona nawigacja między profilami

Meta, która jest w posiadaniu Facebooka i Instagrama, ogłosiła na swoim blogu rozpoczęcie testów nowej funkcji w tych aplikacjach. Chodzi o ułatwione opcje tworzenia i przełączania się między kontami i profilami.

Jeśli już teraz prowadzimy kilka profili na Facebooku lub Instagramie, to nowy interfejs przełączania kont i śledzenia powiadomień, a także nawigacji między tymi aplikacjami, powitamy z szeroko otwartymi ramionami.

Najważniejsze będzie to, że w jednym miejscu będziemy mogli wygodnie wyświetlać swoje profile, a także kluczowe dla nich informacje. Ten zunifikowany hub testowany jest już ma Androidzie, iOS oraz w wersji na przeglądarki internetowe.

Łatwiejsze tworzenie nowych profili

Meta wprowadzi też nowy proces rejestracji nowych kont i logowania się na utworzone profile – zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. Dane logowania do jednej aplikacji będą mogły być wykorzystane do zalogowania się w drugiej, o ile tylko użytkownik będzie miał konta w obu usługach i znajdą się one w tym samym Centrum kont.

Oczywiście wszystko będzie odbywać się z poszanowaniem zasad prywatności i z zachowaniem wszystkich wdrożonych zabezpieczeń. Na przykład, jeśli ktoś włączy uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla swojego konta na Facebooku, nierozpoznane urządzenie nie będzie w stanie zalogować się na konto na Facebooku przy użyciu danych logowania z Instagrama.

Ponadto, użytkownicy będą każdorazowo informowani mailowo, jeśli ktoś spróbuje uzyskać dostęp do profilu z pomocą danych logowania z innej platformy. Tak samo będziemy wiedzieć, kiedy na naszym koncie pojawi się nowy profil.

Wszystkie powyższe ustawienia będą modyfikowalne przez właścicieli kont – na przykład określimy, które profile będzie można szybko przełączać w Centrum kont, a także czy zechcemy używać danych z Facebooka do logowania się w Instagramie.

Ponieważ testy są globalne, jest szansa, że zmiany w naszych aplikacjach zobaczymy nawet w ciągu kilku następnych dni. W późniejszym terminie ulepszenia trafią do wszystkich osób korzystających z Facebooka i Instagrama.