Ten powerbank uratuje niejeden wyjazd za miasto

Zdarza Wam się wyjechać z dala od miejskiego zgiełku i dostępu do prądu, ale nie chcecie rozstawać się ze swoim Switchem? A może na tyle intensywnie korzystacie ze smartfona, że zwykłe, małe powerbanki nie zdają u Was egzaminu? Ugreen przygotował coś w sam raz na Wasze potrzeby.

Kompaktowa cegiełka

W trakcie dłuższych podróży ważne jest, aby zabierać ze sobą najważniejsze rzeczy – dzięki temu unikniemy problemu z brakiem miejsca lub dużą wagą bagażu. Powerbank Ugreen charakteryzuje 520 g masy do noszenia i wymiary 147 x 71 x 28 milimetrów. Czy to dużo, czy mało, pozostawiam Waszej ocenie.

Powerbank Ugreen 20000 mAh (źródło: Ugreen)

A co z najbardziej podstawowym parametrem powerbanka, czyli pojemnością? Producent zamontował w akcesorium ogniwo 20000 mAh. Tyle wystarczy, aby naładować:

iPhone’a 15 Pro – ponad 4 razy;

iPada Mini 6 – prawie 2 razy;

Samsunga Galaxy S24 Ultra – 3 razy;

Nintendo Switch – ponad 3 razy.

Jak szybko może przebiegać ładowanie za pomocą nowej kostki Ugreen? Maksymalna moc wyjściowa z gniazda USB-A wynosi 22,5 W, natomiast USB-C gwarantuje ładowanie na poziomie 20 W. Zastosowane przez producenta standardy to PD 3.0, PPS, QC 3.0, AFC, FCP i SCP.

Powerbank Ugreen 20000 mAh (źródło: Ugreen)

Powerbank oferuje możliwość podpięcia i ładowania trzech urządzeń naraz, jednak z każdego portu popłynie wtedy maksymalnie 15 W. Dzięki funkcji pass-through można w tym samym czasie podpiąć ładowarkę do akcesorium, a do niego urządzenie, które również chcemy podładować. Ponownie, maksymalna moc podczas takiej operacji to 15 W. Ładowanie akcesorium poprzez szybką ładowarkę zajmuje około 6 godzin. Stan baterii można sprawdzić na wyświetlaczu.

Ile kosztuje duży i bezpieczny powerbank?

Sama moc to jeszcze za mało, aby cieszyć się z zakupu powerbanka – warto, aby urządzenie było bezpieczne w naszym otoczeniu. Ugreen gwarantuje, że kostka jest odporna przegrzanie, zwarcie czy przepięcia.

Nowa, mobilna ładowarka Ugreen jest póki co dostępna na niemieckim i francuskim Amazonie. Cena za urządzenie wynosi 36,99 euro (~160 złotych). Jeżeli nie chcecie płacić 5,99 euro (~25 złotych) za wysyłkę akcesorium do Polski, pozostaje czekać na oficjalną premierę.

