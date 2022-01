Xiaomi pracuje nad killerem Galaxy Z Flip. Ty go chłopie pewnie nie kupisz

Można powiedzieć, że Galaxy Z Flip 3 „rozbił bank”, ponieważ sprzedaje się rewelacyjnie. Prawdopodobnie przyczyniły się do tego niższe ceny względem poprzedniej generacji oraz liczne promocje. Xiaomi chce jednak zdetronizować „króla składanych smartfonów”.

Xiaomi szykuje „zabójcę” Samsunga Galaxy Z Flip

Trudno powiedzieć, czy klientów bardziej przekonuje forma Galaxy Z Flip, czy jego przystępna cena. Prawdopodobnie jednak jedno i drugie, ponieważ jest to „standardowy” smartfon, tylko w bardziej poręcznej formie, który na dodatek nie kosztuje więcej niż inne high-endy (aktualnie można kupić ten model od 4299 złotych).

Zaskakująco jednak segment hybrydowych urządzeń rozwija się zdecydowanie bardziej dynamicznie. Wystarczy spojrzeć, ilu konkurentów ma Galaxy Z Fold 3, a ilu Galaxy Z Flip 3 – ten ostatni zdecydowanie mniej, właściwie tylko motorole razr, które do tej pory mocno odstawały od clamshelli Samsunga.

Może się to zmienić dopiero wraz z premierą Motoroli razr 3, która ma zaoferować prawdziwie topową specyfikację. Podobnie jak smartfon z klapką od Xiaomi, jednak on będzie miał znaczną przewagę nad konkurencją. Mówi się bowiem, że producent – jak zawsze – zamierza agresywnie zagrać ceną. Trzymamy kciuki, że tak samo jak TCL.

Brzmi to niezwykle obiecująco, biorąc pod uwagę doniesienia, iż składany smartfon Xiaomi zaoferuje iście flagową specyfikację. Na pokładzie testowanego aktualnie urządzenia znajduje się m.in. topowy procesor Snapdragon 8 Gen 1. Producent musi zatem zadbać o wydajny system rozprowadzania ciepła, bowiem najnowsza platforma mobilna Qualcomma do high-endów niestety ma tendencje do przegrzewania się.

Ponadto Xiaomi zamontowało w swoim pierwszym składanym smartfonie z klapką wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i aparat 50 Mpix z matrycą o wielkości 1/1.5″ (podobną ma na pokładzie flagowy Xiaomi 12).

W przeszłości producent złożył wiele wniosków patentowych, dotyczących składanego smartfona z klapką, dlatego nie wiadomo, na który projekt ostatecznie się zdecyduje – a możliwości jest wiele, przynajmniej jeśli chodzi o wielkość wyświetlacza i liczbę aparatów na zewnętrznej stronie klapki.

Digital Chat Station twierdzi jednak, że Xiaomi będzie kierowało swój składany smartfon przede wszystkim do płci pięknej. To dość powszechna strategia w przypadku tego typu konstrukcji (tak samo było z Galaxy Z Flip i teraz jest z Huawei P50 Pocket), ale niewykluczone, że producent mimo wszystko przygotuje przynajmniej jedną wersję, którą zainteresuje się męska część klienteli.

Ponadto trzeba pamiętać, że składany smartfon Xiaomi z klapką wciąż znajduje się na etapie testów i nie wiadomo, jak długo potrwa jego tworzenie. Mimo wszystko jest na co czekać, ponieważ w tym segmencie niezmiennie królują Koreańczycy i przydałaby się im godna konkurencja dla serii Galaxy Z Flip.