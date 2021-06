Masz konto w serwisie VOD.PL? To się z nim pożegnaj

Platforma VOD.PL przechodzi sporą transformację. Jednym z jej etapów jest usunięcie wszystkich dotychczasowych kont użytkowników serwisu i przekierowanie ich użytkowników do nowej platformy.

VOD.PL się zmienia, a my tracimy konta

Do użytkowników serwisu VOD.PL rozsyłane są wiadomości e-mail, w których zespół odpowiedzialny za jego działanie, zapowiada sporą zmianę. Dotychczasowe konta, którymi posługiwali się klienci platformy, zostaną usunięte, a ich miejsce zastąpią nowe. Jest to częścią operacji wdrażania nowej odsłony VOD.PL. Dlaczego podjęto tak drastyczne kroki? Jak wyjaśniono w komunikacie, chodzi o uruchomienie nowego sposobu autoryzacji, który najwyraźniej był trudny do wdrożenia w starej wersji serwisu.

Reklama

By móc korzystać z VOD.PL, użytkownicy będą musieli założyć profil w nowym serwisie O!konto. Dzięki niemu będzie można w dalszym ciągu oglądać filmy i seriale na platformie streamingowej, ale także tym samym loginem i hasłem logować się do wielu serwisów i usług. Klienci VOD.PL mają na ten ruch czas do 5 lipca 2021 roku. Później nie będzie dało się zalogować do serwisu za pomocą dotychczasowych danych, a konto zostanie usunięte.

O co chodzi z O!konto?

To usługa świadczona przez Ringier Axel Springer Polska, umożliwiająca logowanie się za pomocą jednego loginu i hasła do różnych portali, będących własnością Ringier Axel Springer Media AG – na przykład do wspomnianego VOD.PL, serwisów takich jak Game Planet, Auto Świat, Forbes, Komputer Świat, Newsweek, Przegląd sportowy czy usług Furgonetka oraz Onet Poczty. Zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie usługi, ma to prowadzić do wygodniejszego przeglądania internetu, bez konieczności rejestrowania się w setce różnych miejsc i tworzenia miliona profili.

Wygląda więc na to, że RASP dąży do zgromadzenia w jednym miejscu wszystkich swoich marek, bez dublowania rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowników w różnych posiadanych przez siebie portalach i serwisach. Oczywiście gigantowi medialnemu będzie wtedy też łatwiej gromadzić dane o ich użytkownikach, by później w jeszcze skuteczniejszy sposób kierować do nich reklamy Onet ADS. VOD.PL podaje, że więcej szczegółów odnośnie O!konta pojawi się 5 lipca 2021 roku.