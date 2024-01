Nowy system Huawei wchodzi w kolejną fazę

Huawei równocześnie rozwija dwa systemy operacyjne – HarmonyOS i HarmonyOS Next. Mimo że łączy je podobna nazwa, to wiele je dzieli, w tym również dostępność, bo HarmonyOS Next nie jest jeszcze dostępny dla użytkowników. Na jakim etapie rozwoju się znajduje?

System Huawei HarmonyOS Next nabiera kształtów

Podczas konferencji dla deweloperów chiński gigant ogłosił, że HarmonyOS Next wkrótce wkroczy w drugą fazę swojego rozwoju. Producent zamierza współpracować z jeszcze większą liczbą deweloperów oraz nowych partnerów z przedsiębiorstw i instytucji edukacyjnych, a także szkolić ponad 100 tys. programistów każdego miesiąca. Ponadto w planach jest utworzenie programu o wartości ponad 7 mld juanów, który ma przyczynić się do rozwoju własnego systemu Huawei.

Trzeba bowiem zaznaczyć, że HarmonyOS Next to całkowicie nowy system operacyjny, który od HarmonyOS różni się tym, że nie obsłuży aplikacji na Androida i do tego będzie bazował na nowym jądrze Harmony, a nie Linuxie (co ma przekładać się na nawet 3x zwiększenie wydajności). Oznacza to, że deweloperzy itd. muszą stworzyć na niego nowe wersje swoich aplikacji. Chińczycy zadeklarowali, że do końca 2024 roku powstanie ponad 5000 aplikacji na HarmonyOS, a w niedalekiej przyszłości ich liczba przekroczy 500 tys. M.in. właśnie w tym ma pomóc wspomniany program o wartości 7+ mld juanów.

Huawei podaje, że aktualnie rozwój pierwszej partii ponad 200 aplikacji natywnych Hongmeng nabiera tempa (w Chinach HarmonyOS nazywany jest też Hongmeng), a ponadto już ponad 380 tys. programistów przeszło certyfikat Hongmeng. W związku z tym producent ma podstawy, aby wierzyć w szybki i pomyślny rozwój HarmonyOS Next.

Kiedy HarmonyOS Next zostanie udostępniony użytkownikom?

Stworzenie i udostępnienie całkowicie nowego systemu operacyjnego, niekompatybilnego z dostępnymi aplikacjami (a których dostępność może przeważyć o sukcesie lub porażce), to ogromne wyzwanie i krok naprzód dla Huawei. Producent zdaje się jednak być pewny swego i przynajmniej na razie nic nie wskazuje na to, by wycofał się z tego przedsięwzięcia.

źródło: Weibo

Minie jednak jeszcze trochę czasu, aż HarmonyOS Next wyjdzie z fazy deweloperskiej i stanie się dostępny dla „zwykłych użytkowników”. Producent wciąż nie zdradził, kiedy planuje to zrobić, lecz już w listopadzie 2023 roku potwierdził, że HarmonyOS Next nie będzie dostępny poza Chinami.