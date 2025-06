Xiaomi Mix Flip 2 oficjalnie. Zapowiada się świetnie

Chińczycy pochwalili się (prawdopodobnie) jednym z ciekawszych tegorocznych składaków. Oto Xiaomi Mix Flip 2. Producent pokazał też tablet dla tych, którzy potrzebują dużego ekranu.

Tak wygląda specyfikacja Xiaomi Mix Flip 2

Xiaomi Mix Flip okazał się naprawdę udaną konstrukcją. Nie powinno więc dziwić, że przed następcą stawiane są duże oczekiwania. O tym, czy smartfon je spełni, dowiemy się po pierwszych recenzjach dziennikarzy i opiniach użytkowników. Tymczasem przyjrzyjmy się specyfikacji.

Xiaomi Mix Flip 2 wyposażony jest w dwa ekrany. Ten zewnętrzny to 4,01-calowy AMOLED o rozdzielczości 1392 x 1208 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Do tego dochodzi maksymalna jasność sięgająca nawet 3200 nitów. Trochę to zabawne, że zewnętrzny, raczej drugorzędny wyświetlacz, jest lepszy niż chociażby ekran iPhone’a 16 Plus.

We wnętrzu producent zastosował 6,86-calowy, składany AMOLED o rozdzielczości 2912 x 1224 pikseli, odświeżaniu 1-120 Hz i szczytowej jasności 3200 nitów. W rozkładaniu urządzenia bierze udział przeprojektowany zawias, który ma charakteryzować się większą wytrzymałością, a cała konstrukcja ma lepiej radzić sobie z ewentualnymi upadkami i innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami.

Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 8 Elite, w którego chłodzeniu bierze udział system składający się m.in. z dwóch komór parowych. Na pokładzie znalazło się miejsce dla maksymalnie 16 GB RAM LPDDR5X i do nawet 1 TB przestrzeni na dane (UFS 4.1). Akumulator o pojemności 5165 mAh obsługuje ładowanie za pomocą kabla z mocą 67 W i bezprzewodowe 50 W.

W kwestii aparatów Xiaomi Mix Flip 2 zapewnia zestaw składający się z głównego oczka 50 Mpix z OIS (Leica Summilux) i aparatu ultraszerokokątnego 50 Mpix o kącie widzenia 115 stopni, natomiast przednia kamerka ma 32 Mpix. Za łączność ze światem odpowiada modem 5G i WiFi 7, a z innymi urządzeniami połączymy się za pomocą Bluetooth 5.4. Smartfon ma jeszcze NFC, dwa głośniki stereo czy funkcję pilota na podczerwień.

Wymiary złożonej obudowy przedstawiają się następująco: 86,13 x 73,8 x 15,87 mm. Z kolei po rozłożeniu mamy: 166,89 x 73,8 x 7,57 mm. Waga to 199 g. Xiaomi Mix Flip 2 działa pod kontrola HyperOS 2 z długą listą funkcji AI.

Cena Xiaomi Mix Flip 2 i dostępność

Nowy składak Xiaomi zadebiutował w Chinach, ale jak najbardziej możemy spodziewać się jego dostępności w Polsce. Ceny w Państwie Środka startują od 5999 juanów (równowartość około 3019 złotych) za wariant 12/256 GB. Za model 12/512 GB trzeba zapłacić 6499 juanów (około 3271 złotych), z kolei wersja 16 GB RAM i 1 TB na dane została wyceniona na 7299 juanów (około 3674 złotych).

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 to tablet ze sporym ekranem

Nowy tablet wyposażony jest w 12,5-calowy ekran o rozdzielczości 3200 x 2136 pikseli, proporcjach 3:2 i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Jego jasność wynosi 1000 nitów i chroniony jest warstwą szkła Corning Gorilla Glass 5.

Co ciekawe, wydajność na zadowalającym poziomie będzie starał się zapewnić autorski procesor Xiaomi Xring O1, któremu towarzyszy nawet 16 GB RAM i do 1 TB pamięci na dane (UFS 4.1). Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 oferuje tylny aparat 50 Mpix z przysłoną f/1.8 oraz przedni 32 Mpix z f/2.2.

Do dyspozycji użytkownika oddano jeszcze 6 głośników, 4 mikrofony, WiFi 7, Bluetooth 5.4 oraz USB-C 3.1 Gen 1. Akumulator o pojemności 10610 mAh można ładować z mocą do 120 W, a także mamy funkcję ładowania zwrotnego 7,5 W. Wymiary wynoszą 79,14 x 191,96 x 5,8 mm, a waga to 576 gramów dla wersji zwykłej i 585 g dla wariantu ze szkłem nanostrukturalnym (Nano Soft Light Edition).

Całość działa pod kontrolą systemu operacyjnego HyperOS 2, którego podstawą jest Android 15. Nie zabrakło obsługi rysika i etui z fizyczną klawiaturą. Do tego dochodzą rozwiązania w oprogramowaniu, które mają pozytywnie przełożyć się na wielozadaniowość.

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 – cena i dostępność

Tablet obecnie jest oferowany tylko w Chinach. Jego ceny przedstawiają się następująco:

8/256 GB – 3299 juanów (około 1662 złotych),

12/256 GB – 3599 juanów (około 1813 złotych),

12/512 GB – 3899 juanów (około 1964 złotych),

16/256 GB – 4099 juanów (około 2065 złotych),

16 GB / 1 TB – 4499 juanów (około 2266 złotych).

Dostępne są też wersje Nano Soft Light Edition, które kosztują:

12/512 GB – 4099 juanów (około 2065 złotych),

16/512 GB – 4299 juanów (około 2165 złotych),

16 GB / 1 TB – 4699 juanów (około 2367 złotych).