Koniec roku blisko, ale Oppo ma jeszcze kilka kart do zagrania

Plany producentów są często mocno przewidywalne – tam klasyczny flagowiec, za kilka miesięcy budżetowy smartfon, a w międzyczasie smartzegarek. Nadchodząca lista nowości Oppo jest nieco mniej oczywista.

Co jeszcze ma dla nas Oppo?

Póki co firma ma za sobą jedną huczną premierę i drugą, którą może lepiej byłoby przemilczeć. Pierwsza to oczywiście debiut serii Oppo Find X10 w Polsce w październiku 2026 roku, a druga – powolne pojawianie się na kolejnych rynkach europejskich Oppo A7 Pro, którego cena pozostawia wiele do życzenia.

Na tym jednak plany giganta się nie kończą. Digital Chat Station, znany informator, postanowił podzielić się ze światem wiedzą na temat tego, co jeszcze Oppo może planować w najbliższym czasie.

Gimbal i dwa nietypowe smartfony

Pierwszą nowością, jaka ma się pojawić jeszcze w 2026 roku, jest Fuyao – pod takim pseudonimem firma opracowuje przenośną kamerę typu gimbal. Będzie to zatem rywal takich urządzeń jak DJI Osmo Pocket czy Insta360 Luna Pro. Według zakulisowych informacji, podstawą kamery ma być matryca w rozmiarze 1/1.12 cala i rozdzielczości 200 Mpix. Przy optyce ma natomiast pracować Hasselblad.

Drugim sprzętem, który zobaczymy już niedługo, ma być Oppo Find N7. Jest to składak, obok którego nie warto przechodzić obojętnie – na początku listopada 2026 roku dowiedzieliśmy się, że seria Find powróci do Polski, a kilka dni później poznaliśmy kilka szczegółów dotyczących specyfikacji Find N7. Słowa DCS potwierdzają, że będziemy mieli do czynienia z urządzeniem ze składanym ekranem w formacie „paszportowym” (jak w Samsungu Galaxy Z Fold 8) pozbawionym bruzdy biegnącej przez ekran wewnętrzny, układem mobilnym w litografii 2 nm oraz wyposażonym w aparat 200 Mpix.

Ostatnia planowana na „wkrótce” nowinka to Oppo Reno X. O nim również wiemy co nieco od jakiegoś czasu. Podobne jak u wyżej wymienionego Find N7, cechą wyróżniającą urządzenie ma być ekran o nietypowych proporcjach, przypominających te z Huawei Pura X View, który trafił na rynek we wrześniu 2026 roku i póki co nie ma konkurencji.

Huawei Pura X View – to na nim ma wzorować się Oppo Reno X | źródło: Huawei

Według Digital Chat Station nie będzie to jednak kropka w kropkę podobne urządzenie – zamiast proporcji 16:10, Oppo miało zdecydować się na format 16:9. Dla porównania, większość typowych smartfonów ma panele w proporcjach 19,5:9 lub 20:9. Oprócz tego Reno X ma zostać wyposażony w chipset MediaTeka z rodziny Dimensity 9500 lub Dimensity 9600 oraz aparat z sensorem 200 Mpix.

Wszystkie trzy urządzenia są w finalnych fazach rozwoju, więc ich debiut to prawdopodobnie kwestia najbliższych tygodni.