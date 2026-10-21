Oppo Find X10 lub Find X10 Pro Max w Polsce
Oppo Find X10 lub Find X10 Pro Max | fot. Oppo
Nowości

Oppo Find X10 i Find X10 Pro Max w Polsce. Cenowy zawrót głowy

Mateusz Budzeń·
Strona główna
Nowości
Oppo Find X10 i Find X10 Pro Max w Polsce. Cenowy zawrót głowy

Seria Oppo Find X10 doczekała się globalnej premiery i dotarła również do Polski. Prawdopodobnie to dwa świetne smartfony, ale ceny potrafią zwalić z nóg.

Oppo Find X10 i Oppo Find X10 Pro Max – specyfkacja z górnej półki

Pod koniec września 2026 roku seria Oppo Find X10 zadebiutowała w Chinach. Natomiast teraz doczekaliśmy się światowej premiery i wejścia modeli Oppo Find X10 i Find X10 Pro Max do Europy.

Duży nacisk położono na możliwości fotograficzne. W przypadku Oppo Find X10 Pro Max zastosowano potrójny system aparatów 200 Mpix. Otóż każdy z trzech tylnych obiektywów zapewnia rozdzielczość 200 Mpix. Producent chwali się również tym, że seria Find X10 domyślnie wykonuje zdjęcia w rozdzielczości 26 Mpix w zakresie od ultraszerokiego kąta aż do 9,9-krotnego przybliżenia. Takie podejście ma pozwolić na zachowanie ponad zadowalającego poziomu detali, bez godzenia się na duży rozmiar pliku.

Oczywiście osoby, które potrzebują jeszcze większej szczegółowości, mogą skorzystać z trybu Hasselblad Hi-Res. Po jego aktywacji zdjęcia są zapisywane w rozdzielczości 50 Mpix lub 200 Mpix za pomocą obsługiwanych aparatów. Nie zabrakło opcjonalnego telekonwertera – Oppo Hasselblad Teleconverter rozszerza możliwości teleobiektywu w Find X10, jak i Find X10 Pro Max, dodając 3,28-krotne powiększenie optyczne.

Oppo Find X10
Oppo Find X10 | fot. Oppo

Aparaty uzupełnia nowa generacja technologii fotografii obliczeniowej Oppo – LUMO True Image Engine. Rozwiązanie zachowuje rzeczywiste kolory i detale, aby zdjęcia prezentowały się naturalnie. Ponadto serię Find X10 wyposażono w True Color Camera nowej generacji, która zbiera bardziej szczegółowe informacje o kolorach otoczenia.

Smartfony przynoszą też ulepszenia w obszarze nagrywania wideo. Find X10 pozwala na rejestrowanie wideo 4K 60 kl./s z wykorzystaniem wszystkich tylnych aparatów, a aparaty główny i teleobiektyw dodatkowo obsługują nagrywanie 4K 120 kl./s oraz 8K 30 kl./s. Z kolei użytkownicy Find X10 Pro Max dostają opcję nagrywania w 4K 60 kl./s, 4K 120 kl./s oraz 8K 30 kl./s w każdym z trzech aparatów 200 Mpix.

Seria Oppo Find X10 od razu po wyjęciu z pudełka działa pod kontrolą ColorOS 17. Producent obiecuje nowości związane z interfejsem i sztuczną inteligencją oraz poprawioną szybkość i stabilność uruchamiania aplikacji.

Oppo Find X10 Pro Max
Oppo Find X10 Pro Max | fot. Oppo

Specyfikacja Oppo Find X10 i Oppo Find X10 Pro Max przedstawia się następująco:

Oppo Find X10Oppo Find X10 Pro Max
Wyświetlacz:AMOLED, 6,59 cala, 2768 x 1272 pikseli, 1-120 Hz, maksymalnie 144 Hz (działa tylko w wybranych grach), jasność typowa do 2000 nitówAMOLED, 6,78 cala, 2768 x 1272 pikseli, 1-120 Hz, maksymalnie 144 Hz (działa tylko w wybranych grach), jasność typowa do 2000 nitów
Procesor:MediaTek Dimensity 9600MMediaTek Dimensity 9600 Pro
RAM:12 GB LPDDR5X12 GB LPDDR5X
Pamięć:256 / 512 GB UFS 4.1512 GB UFS 4.1
Aparaty z tyłu:– główny 200 Mpix z f/1,6
– ultraszerokokątny 50 Mpix z f/2,0
– teleobiektyw 200 Mpix z f/2,6		– główny 200 Mpix z f/1,5
– ultraszerokokątny 200 Mpix z f/2,2
– teleobiektyw 200 Mpix z f/2,1
Aparat z przodu:50 Mpix z f/2,050 Mpix z f/2,0
Akumulator:7150 mAh, przewodowo 80 W, indukcyjnie 50 W7150 mAh, przewodowo 80 W, indukcyjnie 50 W
Łączność:Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2
NFC:TakTak
Wymiary:156,51 x 74,29 x 8,35 mm161,32 x 76,57 x 8,40 mm
Waga:210 g226 g (biały), 228 g (tytanowy)

Oppo Find X10 i Oppo Find X10 Pro Max – cena i dostępność w Polsce

Jeśli ktoś skorzystał z promocji obowiązującej jeszcze przed premierą, to może teraz odebrać kupon o wartości 600 złotych. Pozwala on obniżyć ceny do poziomu:

  • Oppo Find X10 Pro Max – 6399 złotych,
  • Oppo Find X10 (512 GB) – 5799 złotych,
  • Oppo Find X10 (256 GB) – 4899 złotych.

Nawet z rabatem trzeba sporo zapłacić. Natomiast regularne ceny wynoszą:

  • Oppo Find X10 Pro Max – 6999 złotych,
  • Oppo Find X10 512 GB – 6399 złotych,
  • Oppo Find X10 256 GB – 5499 złotych,
  • Oppo Hasselblad Teleconverter Kit – 1499 złotych.
Gdzie kupić?

Oppo Find X10

ok. 5499 zł
(Przybliżona cena z dnia: 21 października 2026)
Oppo
Zawiera linki afiliacyjne.

Oppo dodaje, że w ramach oferty premierowej wszystkie produkty z serii zostaną objęte dodatkowym rokiem ochrony gwarancyjnej. Z kolei od 22 października do 5 listopada 2026 roku przy zakupie będzie można otrzymać w gratisie słuchawki Oppo Enco X3s. Klienci będą mogli też zdecydować się na zestaw Oppo Find X10 Pro Max z Teleconverter Kit w cenie 7699 złotych.

Zobacz również

Obserwuj nas