Oppo Find X10 i Find X10 Pro Max w Polsce. Cenowy zawrót głowy

Seria Oppo Find X10 doczekała się globalnej premiery i dotarła również do Polski. Prawdopodobnie to dwa świetne smartfony, ale ceny potrafią zwalić z nóg.

Oppo Find X10 i Oppo Find X10 Pro Max – specyfkacja z górnej półki

Pod koniec września 2026 roku seria Oppo Find X10 zadebiutowała w Chinach. Natomiast teraz doczekaliśmy się światowej premiery i wejścia modeli Oppo Find X10 i Find X10 Pro Max do Europy.

Duży nacisk położono na możliwości fotograficzne. W przypadku Oppo Find X10 Pro Max zastosowano potrójny system aparatów 200 Mpix. Otóż każdy z trzech tylnych obiektywów zapewnia rozdzielczość 200 Mpix. Producent chwali się również tym, że seria Find X10 domyślnie wykonuje zdjęcia w rozdzielczości 26 Mpix w zakresie od ultraszerokiego kąta aż do 9,9-krotnego przybliżenia. Takie podejście ma pozwolić na zachowanie ponad zadowalającego poziomu detali, bez godzenia się na duży rozmiar pliku.

Oczywiście osoby, które potrzebują jeszcze większej szczegółowości, mogą skorzystać z trybu Hasselblad Hi-Res. Po jego aktywacji zdjęcia są zapisywane w rozdzielczości 50 Mpix lub 200 Mpix za pomocą obsługiwanych aparatów. Nie zabrakło opcjonalnego telekonwertera – Oppo Hasselblad Teleconverter rozszerza możliwości teleobiektywu w Find X10, jak i Find X10 Pro Max, dodając 3,28-krotne powiększenie optyczne.

Oppo Find X10 | fot. Oppo

Aparaty uzupełnia nowa generacja technologii fotografii obliczeniowej Oppo – LUMO True Image Engine. Rozwiązanie zachowuje rzeczywiste kolory i detale, aby zdjęcia prezentowały się naturalnie. Ponadto serię Find X10 wyposażono w True Color Camera nowej generacji, która zbiera bardziej szczegółowe informacje o kolorach otoczenia.

Smartfony przynoszą też ulepszenia w obszarze nagrywania wideo. Find X10 pozwala na rejestrowanie wideo 4K 60 kl./s z wykorzystaniem wszystkich tylnych aparatów, a aparaty główny i teleobiektyw dodatkowo obsługują nagrywanie 4K 120 kl./s oraz 8K 30 kl./s. Z kolei użytkownicy Find X10 Pro Max dostają opcję nagrywania w 4K 60 kl./s, 4K 120 kl./s oraz 8K 30 kl./s w każdym z trzech aparatów 200 Mpix.

Seria Oppo Find X10 od razu po wyjęciu z pudełka działa pod kontrolą ColorOS 17. Producent obiecuje nowości związane z interfejsem i sztuczną inteligencją oraz poprawioną szybkość i stabilność uruchamiania aplikacji.

Oppo Find X10 Pro Max | fot. Oppo

Specyfikacja Oppo Find X10 i Oppo Find X10 Pro Max przedstawia się następująco:

Oppo Find X10 Oppo Find X10 Pro Max Wyświetlacz: AMOLED, 6,59 cala, 2768 x 1272 pikseli, 1-120 Hz, maksymalnie 144 Hz (działa tylko w wybranych grach), jasność typowa do 2000 nitów AMOLED, 6,78 cala, 2768 x 1272 pikseli, 1-120 Hz, maksymalnie 144 Hz (działa tylko w wybranych grach), jasność typowa do 2000 nitów Procesor: MediaTek Dimensity 9600M MediaTek Dimensity 9600 Pro RAM: 12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X Pamięć: 256 / 512 GB UFS 4.1 512 GB UFS 4.1 Aparaty z tyłu: – główny 200 Mpix z f/1,6

– ultraszerokokątny 50 Mpix z f/2,0

– teleobiektyw 200 Mpix z f/2,6 – główny 200 Mpix z f/1,5

– ultraszerokokątny 200 Mpix z f/2,2

– teleobiektyw 200 Mpix z f/2,1 Aparat z przodu: 50 Mpix z f/2,0 50 Mpix z f/2,0 Akumulator: 7150 mAh, przewodowo 80 W, indukcyjnie 50 W 7150 mAh, przewodowo 80 W, indukcyjnie 50 W Łączność: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2 Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2 NFC: Tak Tak Wymiary: 156,51 x 74,29 x 8,35 mm 161,32 x 76,57 x 8,40 mm Waga: 210 g 226 g (biały), 228 g (tytanowy)

Oppo Find X10 i Oppo Find X10 Pro Max – cena i dostępność w Polsce

Jeśli ktoś skorzystał z promocji obowiązującej jeszcze przed premierą, to może teraz odebrać kupon o wartości 600 złotych. Pozwala on obniżyć ceny do poziomu:

Oppo Find X10 Pro Max – 6399 złotych,

Oppo Find X10 (512 GB) – 5799 złotych,

Oppo Find X10 (256 GB) – 4899 złotych.

Nawet z rabatem trzeba sporo zapłacić. Natomiast regularne ceny wynoszą:

Oppo Find X10 Pro Max – 6999 złotych,

Oppo Find X10 512 GB – 6399 złotych,

Oppo Find X10 256 GB – 5499 złotych,

Oppo Hasselblad Teleconverter Kit – 1499 złotych.

Gdzie kupić? Oppo Find X10 ok. 5499 zł Oppo Zawiera linki afiliacyjne.

Oppo dodaje, że w ramach oferty premierowej wszystkie produkty z serii zostaną objęte dodatkowym rokiem ochrony gwarancyjnej. Z kolei od 22 października do 5 listopada 2026 roku przy zakupie będzie można otrzymać w gratisie słuchawki Oppo Enco X3s. Klienci będą mogli też zdecydować się na zestaw Oppo Find X10 Pro Max z Teleconverter Kit w cenie 7699 złotych.