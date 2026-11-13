Samsung jednak skopiuje iPhone’a. Znowu

Historia lubi się powtarzać. Samsung niejednokrotnie „zainspirował się” produktami Apple i (podobno) ma zrobić to ponownie, mimo że niedawno pojawiła się informacja, iż tym razem Koreańczycy nie pokuszą się o to.

Nowy flagowiec Samsunga jednak będzie jak iPhone 18 Pro (Max)

Rendery, przedstawiające smartfon Samsung Galaxy S27 Pro, które pojawiły się już w sierpniu 2026 roku, wskazywały, że będzie on dostępny również w burgundowej wersji kolorystycznej, podobnie jak iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max (a także Samsung Galaxy S22 Ultra).

Samsung Galaxy S27 Pro (źródło: Android Headlines)

W październiku jednak jeden z renomowanych informatorów przekazał, w jakich kolorach ma być dostępny smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra i nie wymienił on wówczas burgundowego. W związku z tym wydawało się, że kolor ten nie pojawi się w serii Galaxy S27, ponieważ spodziewamy się, iż dwa najwyżej pozycjonowane modele będą dzieliły ze sobą wersje kolorystyczne.

Portal SammyGuru udostępnił jednak teraz tapety, przeznaczone do najnowszych flagowców producenta z Korei Południowej i wśród nich znalazła się jedna w kolorze… burgundowym. Jako że tapety zawsze są dopasowane do odcienia obudowy, wydaje się wysoce prawdopodobne, że przynajmniej dwa modele z serii Galaxy S27 będą dostępne w takim właśnie kolorze.

źródło: SammyGuru

Nie każdy smartfon z serii Samsung Galaxy S27 będzie dostępny w takim samym kolorze

Według portalu SammyGuru jedynie smartfon Samsung Galaxy S27 Pro i Samsung Galaxy S27 Ultra będzie dostępny w burgundowej i ciemnoniebieskiej wersji kolorystycznej, podczas gdy Samsung Galaxy S27 i Samsung Galaxy S27+ otrzymają obudowę w jaśniejszych kolorach. Niewykluczone, że wszystkie mogą występować w białym wariancie.

Przy okazji warto przypomnieć, iż w sieci pojawiło się zdjęcie makiet modeli Samsung Galaxy S27 Ultra, Samsung Galaxy S27 Pro i Samsung Galaxy S27+. Nowe flagowce producenta z Korei Południowej nie prezentują się na nim szczególnie atrakcyjnie – liczni komentujący uznali, że to „najbrzydszy Samsung w historii”.